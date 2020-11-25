憧憬放寬按揭成數 地產股全線升

【明報專訊】市場一直憧憬今日公布的《施政報告》將會放寬按揭成數，本地地產股昨日亦相當配合，尾市抽升；加上外圍股市受惠牛津大學研發出儲存要求較低的新冠病毒疫苗消息，整體本地股在「疫苗星期一」後反彈，帶動恒指從早段低位回升，收報26,588點，升102點或0.39%；國指跌0.51%，收報10,612點；科指升0.23%，收報8107點；主板成交1432億元。
國泰急升7.8％ 北水吸小米騰訊
地產界一直提出政府要「減辣」，將1000萬至1500萬元樓宇的按揭成數由五成放寬至七成，另外撤銷向工商舖雙倍印花稅的需求亦大。周一因為第四波疫情下挫的地產股借勢反彈，新世界（0017）及新地（0016）均升逾2%，恒地（0012）及長實（1113）亦升約1.4%，信置（0083）更升3.2%領先（見表）。此外，疫情受災股亦再借疫苗消息反彈，銀河娛樂（0027）上升3.86%，友邦保險（1299）升1.38%，國泰航空（0293）更急升7.76%。
昨日北水淨流入港股22.96億元，小米（1810）和騰訊（0700）續為主要吸納目標，分別錄得10.22億及8.79億元淨買入，不過美團（3690）和中芯國際（0981）則有1.07億及0.94億元淨流出。電動車中概股在美股繼續「喪炒」，比亞迪股份（1211）昨日開市亦見212元新高，不過日內升幅收窄，收市升0.81%至199.8元。