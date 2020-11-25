憧憬放寬按揭成數 地產股全線升

國泰急升7.8％ 北水吸小米騰訊

地產界一直提出政府要「減辣」，將1000萬至1500萬元樓宇的按揭成數由五成放寬至七成，另外撤銷向工商舖雙倍印花稅的需求亦大。周一因為第四波疫情下挫的地產股借勢反彈，新世界（0017）及新地（0016）均升逾2%，恒地（0012）及長實（1113）亦升約1.4%，信置（0083）更升3.2%領先（見表）。此外，疫情受災股亦再借疫苗消息反彈，銀河娛樂（0027）上升3.86%，友邦保險（1299）升1.38%，國泰航空（0293）更急升7.76%。

昨日北水淨流入港股22.96億元，小米（1810）和騰訊（0700）續為主要吸納目標，分別錄得10.22億及8.79億元淨買入，不過美團（3690）和中芯國際（0981）則有1.07億及0.94億元淨流出。電動車中概股在美股繼續「喪炒」，比亞迪股份（1211）昨日開市亦見212元新高，不過日內升幅收窄，收市升0.81%至199.8元。