京東健康傳明招股 入場費3565元

華潤萬象引7基礎投資者

據路透社的IFR引述消息人士指，京東同時計劃於明年分拆物流業務在海外上市，估值約為400億美元，現正處於籌備階段。

消息人士更稱，京東已就這宗交易與潛在顧問展開磋商，交易可能涉及以40億至80億美元的價格，出售10%至20%的股份。京東物流昨日指不予置評。

華潤置地（1109）擬分拆旗下的物管業務華潤萬象生活（1209）上市，市場消息指，華潤萬象生活發行5.5億股，於今日（25日）開始招股至下周二（12月1日）。招股價介乎18.6至22.3元，一手200股的入場費為4504.94元，於12月9日掛牌上市。

華潤萬象生活更引入7名基礎投資者，共計認講6.5億美元（約為50.7億港元）股份。

當中包括多間基金投資公司，有新加坡政府投資公司、高瓴資本、平保（2318）、鼎暉投資、銘基基金、中國結構調整基金。

恒大物業次日孖展超購2.57倍

昨日踏入次日招股的恒大物業（6666），綜合券商數據，截至昨日的晚上6時合共借出40.73億元孖展額，以公開發售集資額15.81億元計算，超購2.57倍，當中輝立錄14億元孖展額，富途借出9.54億孖展額。

明報記者 陳麗歡