小米季績勝預期 零件短缺成挑戰

小米ADR跌近5％

小米股價績前連續多日做好，昨天績前回吐1.6%，收報27.15港元；昨晚ADR則跌近5％。集團收市後公布業績，上季收入錄721.63億元，按年增加34.5%。即使小米近年積極佈局物聯網（IoT）與生活消費產品，以打破單純是智能手機生產商的形象，惟集團第三季智能手機收入增長跑贏下，佔比增至66%，按年提高6個百分點；寄予厚望的IoT及智能家居產品，增長相對落後，收入佔比跌4個百分點至25.1%。

在零部件市場方面，王翔透露，集團在今年第二及三季面對供應短缺情况，相信第四季至明年仍會有挑戰。集團未來會跟供應商更好配合、更精準做好生產及產品規劃，滿足市場需要，減少缺貨帶來的影響。王翔更強調，小米未來仍會推出高性能的產品，以滿足高端消費群的需求，認為該領域屬增量市場，故在國內及海外均會推出高端產品。

王翔透露，集團除了在印度以外，於印尼亦有建立本地供應鏈，未來會考慮根據需求在其他國家部署，希望以最有效率的方法佈置生產。

堅持「手機×AIoT」戰略

至於華為日前正式拆售旗下低端智能手機業務「榮耀」，王翔表示交易對小米沒有影響，在過去3至5年間，小米一直堅持以自己的打法在全球推廣產品，未來仍會堅持手機雙品牌及「手機×AIoT」的戰略，同時關注友商、市場變化。

王翔表示，小米已投資逾300家公司，總帳面價值395億元，按年增長37.5%。受惠於期內金融投資估值增長，小米期內再錄得約34.18億元估值收益，按年增加44.4%。值得留意的是，小米期內經營活動所得現金淨額錄122.77億元，按季上升1.87倍，集團解釋，其中一個原因是小米及尚乘集團組成的天星銀行（Airstar）於今年6月開業，受存款增長帶動。