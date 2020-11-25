經濟

港交所推Synapse 料提升北向交投

【明報專訊】港交所（0388）昨日宣布，推出滬深港通交易結算加速平台「HKEX Synapse」，針對北向交易開發，旨在簡化處理交易後工作流程。港交所交易後業務主管蘇盈盈表示，因內地採用較短資金結算周期，現時機構要在一日之內完成後場工作，時間緊迫，亦需大量人手輔助，而Synapse可改善此情况。

信息一次過發放 省時省成本

蘇又表示，平台將可整合信息並一次過向所有持份者發放，令參與者節省時間，間接節約成本。公告顯示，平台明年將開始測試，料2022年首季可正式推出。

現時內地資金結算周期為「T+0」，即交易當日便要進行款項交收，次日到貨，有別於香港及國際市場資金結算的「T+2」，即當日到貨，但兩日後才進行款項交收。不少海外投資者早已反映內地的獨特制度，令他們資金周轉上有困難。

蘇盈盈表示，「T+0」令許多本就與中國存在時差的外國投資者卻步，相信Synapse平台推出將可為各持份者「爭取時間」，亦會有助於滬深港通交投量進一步上升。她強調，本港使用的結算系統CCASS並不會受到影響，Synapse更類似是一項「增值服務」。

採區塊鏈 冀拓更多新技術

港交所本次新推Synapse平台亦採用了區塊鏈技術。平台搭建是基於區塊鏈供應商Digital Asset開發的編程語言DAML，早前澳交所、法巴銀行都曾與此公司合作，用其技術設計交易結算平台。

蘇盈盈表示，港交所會在區塊鏈科技上進行更多嘗試，待業界準備好，或嘗試更多新技術。

相關字詞﹕結算周期 港交所

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