港股通或納第二上市股 阿里呼聲高 消息稱擴大互聯互通 生科股齊受惠

港交所：不評論市場猜測

港交所發言人昨日回覆查詢，稱一向不評論市場猜測，又稱港交所一直致力於推動滬深港通擴容，定期審視機制運作，並與監管機構及業務伙伴不斷完善制度。

根據兩地制度，上市股份要納入港股通，首先須獲納入恒生綜合指數，而上海及深圳交易所再根據綜合指數的成分股，編製港股通名單。W股（同股不同權股票）去年10月獲內地納入港股通名單，而第二上市股份及未有盈利的生科股至今仍未獲放行。至於美團（3690）及小米（1810），自去年10月底獲納入港股通名單後，獲北水大量買入，至今股價已倍升（見圖）。

現時回港的10隻第二上市中概股中，已有8隻獲納入或將會納入恒生綜合指數，至於B股則有7隻。第二上市股份中，僅有寶尊電商（9991）及萬國數據（9698）不在綜合指數當中（見表）。假設港股通擴容落實，且不對市值設進一步要求，料有望最先獲北水「祝福」的大型股份是阿里。阿里及京東（9618）等第二上市股份同時亦是W股，按滬深交易所機制，應滿足上市時間條件才可納入港股通，即掛牌至少6個月加20個港股交易日。其中阿里上市已滿1年，料已符合資格；而京東則上市約5個月，或要明年才合符資格。其他一股一票架構公司如網易、新東方（9901）、百勝中國（9987）等則不受限制，亦初步滿足條件。至於中通快遞（2057）由於同時為W股，上市時間又短，料短期內不會獲納入。

專家：進一步提升港股交投

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟昨日亦在報告中表示，相信阿里滿足獲納港股通的客觀條件，但他同時指出，其他第二上市股份納入港股通的時間要求有望進一步縮短。他認為，可將是否被快速納入恒生綜指作為判斷標準，就此而言，京東亦具有納入港股通潛力。他續表示，受新經濟股份拉動，今年滬深港通南向資金凈流入規模達5000億元人幣，創下記錄，若擴容落實，可進一步提升本港市場交投及估值。

明報記者 馬迪帆