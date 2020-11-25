經濟

港股通或納第二上市股 阿里呼聲高 消息稱擴大互聯互通 生科股齊受惠

【明報專訊】港交所（0388）期盼擴大互聯互通機制已久，惟內地一直未有放行，昨日則再傳來風聲。據《星島日報》昨引述消息稱，內地當局擬容許在港掛牌的第二上市股份及「B字頭」未盈利生物科技股份納入港股通投資範圍，並稱措施將在特首林鄭月娥今日發表《施政報告》時公布。受消息刺激，有望首批納入港股通的阿里巴巴（9988）昨日一改頹勢，重返270元水平，全日升2.3%。港交所昨日亦飈升4%，報392元。

港交所：不評論市場猜測

港交所發言人昨日回覆查詢，稱一向不評論市場猜測，又稱港交所一直致力於推動滬深港通擴容，定期審視機制運作，並與監管機構及業務伙伴不斷完善制度。

根據兩地制度，上市股份要納入港股通，首先須獲納入恒生綜合指數，而上海及深圳交易所再根據綜合指數的成分股，編製港股通名單。W股（同股不同權股票）去年10月獲內地納入港股通名單，而第二上市股份及未有盈利的生科股至今仍未獲放行。至於美團（3690）及小米（1810），自去年10月底獲納入港股通名單後，獲北水大量買入，至今股價已倍升（見圖）。

現時回港的10隻第二上市中概股中，已有8隻獲納入或將會納入恒生綜合指數，至於B股則有7隻。第二上市股份中，僅有寶尊電商（9991）及萬國數據（9698）不在綜合指數當中（見表）。假設港股通擴容落實，且不對市值設進一步要求，料有望最先獲北水「祝福」的大型股份是阿里。阿里及京東（9618）等第二上市股份同時亦是W股，按滬深交易所機制，應滿足上市時間條件才可納入港股通，即掛牌至少6個月加20個港股交易日。其中阿里上市已滿1年，料已符合資格；而京東則上市約5個月，或要明年才合符資格。其他一股一票架構公司如網易、新東方（9901）、百勝中國（9987）等則不受限制，亦初步滿足條件。至於中通快遞（2057）由於同時為W股，上市時間又短，料短期內不會獲納入。

專家：進一步提升港股交投

華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟昨日亦在報告中表示，相信阿里滿足獲納港股通的客觀條件，但他同時指出，其他第二上市股份納入港股通的時間要求有望進一步縮短。他認為，可將是否被快速納入恒生綜指作為判斷標準，就此而言，京東亦具有納入港股通潛力。他續表示，受新經濟股份拉動，今年滬深港通南向資金凈流入規模達5000億元人幣，創下記錄，若擴容落實，可進一步提升本港市場交投及估值。

明報記者 馬迪帆

相關字詞﹕阿里巴巴 港股通 港交所

上 / 下一篇新聞

港交所推Synapse 料提升北向交投
港交所推Synapse 料提升北向交投
小米季績勝預期 零件短缺成挑戰
小米季績勝預期 零件短缺成挑戰
京東健康傳明招股 入場費3565元
京東健康傳明招股 入場費3565元
憧憬放寬按揭成數 地產股全線升
憧憬放寬按揭成數 地產股全線升
調查永煤違規線索資料 中國交易商協會將交中證監
調查永煤違規線索資料 中國交易商協會將交中證監
周大福：港澳業績料見底 內地帶動中期多賺46% 暫無計劃裁員
周大福：港澳業績料見底 內地帶動中期多賺46% 暫無計劃裁員
鄧耀昇：或借家族物業拓松齡業務
鄧耀昇：或借家族物業拓松齡業務
港10月出口轉跌1.1% 遠遜預期
港10月出口轉跌1.1% 遠遜預期
港5年發行260億美元綠債 中資佔七成
港5年發行260億美元綠債 中資佔七成
康宏郭曉群覆核投票權敗訴 明股東大會添變數 能否投票成疑
康宏郭曉群覆核投票權敗訴 明股東大會添變數 能否投票成疑
宏利安聯擬2025年始整合計劃
宏利安聯擬2025年始整合計劃
投融長富涉造假 警拘7人
投融長富涉造假 警拘7人
ESR折讓逾5.5%配股 最多套33億
ESR折讓逾5.5%配股 最多套33億
花旗：比特幣明年底見30萬美元 昨破1.9萬美元 市場成熟升浪料更持久
花旗：比特幣明年底見30萬美元 昨破1.9萬美元 市場成熟升浪料更持久
納入標指帶動續飈升 Tesla市值破5000億美元
納入標指帶動續飈升 Tesla市值破5000億美元
「貨車界Uber」滿幫估值936億 軟銀紅杉等領投
「貨車界Uber」滿幫估值936億 軟銀紅杉等領投
張兆聰：偉仕轉型有望重估 小注收集
張兆聰：偉仕轉型有望重估 小注收集
植耀輝：維他奶競爭大 估值太高
植耀輝：維他奶競爭大 估值太高
技術取勝：天能初步阻力16.2元
技術取勝：天能初步阻力16.2元
譚仔土匪三文治 攻中環上班族
譚仔土匪三文治 攻中環上班族
O!epay改名八達通銀包再上陣
O!epay改名八達通銀包再上陣
沽空機構祖師渾水 被嘲「無料到」
沽空機構祖師渾水 被嘲「無料到」
劉思明：5G概念蠢動 中興整固可吸
劉思明：5G概念蠢動 中興整固可吸
周顯：信心持股 不知何年何月才收成
周顯：信心持股 不知何年何月才收成
湯文亮：有人會為五千確診？
湯文亮：有人會為五千確診？
施政報告後 6盤推744伙搶攻市場 蔚藍東岸累收2500票 周末首輪賣279伙
施政報告後 6盤推744伙搶攻市場 蔚藍東岸累收2500票 周末首輪賣279伙
年底前5全新盤近1200伙登場
年底前5全新盤近1200伙登場
華懋蔡宏興：支持適量減辣 增供應不能單靠填海
華懋蔡宏興：支持適量減辣 增供應不能單靠填海
張敬軒2750萬購柴灣工廈4單位
張敬軒2750萬購柴灣工廈4單位
晉海兩房878萬沽 同類新高
晉海兩房878萬沽 同類新高
內房武夷申黃大仙舊樓強拍 估值逾8000萬
內房武夷申黃大仙舊樓強拍 估值逾8000萬
傳家人染疫 蔡志忠：內容不實
傳家人染疫 蔡志忠：內容不實
坡銀中國股票策略師霍慧敏：新基建電貿板塊受惠國策
坡銀中國股票策略師霍慧敏：新基建電貿板塊受惠國策