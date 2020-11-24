經濟

香港地產

曦臺商場招標 意向價4.9億

【明報專訊】油塘近年有多個項目出售，部分設商業樓面，其中宏安(1243)旗下油塘崇山街8號及四山街15號、即曦臺，最新推出商場連車位及廣告位置招標，並於明年1月22日截標，物業將以現况交吉出售，意向價約4.9億元。

連一籃子車位廣告位放售

高力國際指出，上述物業為一座兩層高之全新商場，地下及一樓建築面積分別為27,100方呎及22,500方呎，總建築面積約49,600方呎，另包括20個商業車位、2個電單車位及廣告位置。高力國際資本市場及投資服務部行政董事翟聰表示，是次出售物業屬曦臺住宅項目的商場部分，物業設有特大門面及三面大單邊，全新特高樓底設計連扶手電梯，適合超級市場、餐廳、宗教團體或補習社/幼稚園租客，項目毗鄰多個住宅，如Peninsula East、嘉賢居、鯉灣天下等。

南匯廣場一籃子物業

逾6181萬放售

另外，中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，香港仔黃竹坑南匯廣場A座6樓01至03室、05室以及26至27室，分別由四個相連單位及兩個相連單位組成，總樓面面積約6869方呎，業主最新把意向呎價由去年底約1.1萬元減至約8999元，減幅約18%，涉及總金額約6181萬餘元；業主同時把物業放租，每方呎叫租約12.78元，較一年前約19元大減逾三成。

相關字詞﹕商廈減價 南匯廣場 商場放售 曦臺

上 / 下一篇新聞

方正投資者爭「維好協議」合法權 債券違約餘波未了 恐累7254億同類債降級
方正投資者爭「維好協議」合法權 債券違約餘波未了 恐累7254億同類債降級
「維好協議」欠監管 債權人零保障
「維好協議」欠監管 債權人零保障
永煤提高違約債兌付條件
永煤提高違約債兌付條件
接管期屆滿 包商行進入破產程序
接管期屆滿 包商行進入破產程序
長興國際遭債權人申清盤
長興國際遭債權人申清盤
恒大物業首日認購已足額
恒大物業首日認購已足額
新世界航天城命名「11 SKIES」 中銀花旗落戶
新世界航天城命名「11 SKIES」 中銀花旗落戶
小米績前炒高8％破頂 3日累升15% 分析員籲小心「見光死」
小米績前炒高8％破頂 3日累升15% 分析員籲小心「見光死」
恒生科技股指數 首隻海外ETF星掛牌
恒生科技股指數 首隻海外ETF星掛牌
宏利安聯結盟 MPF市佔超匯豐恒生
宏利安聯結盟 MPF市佔超匯豐恒生
石藥首三季純利升25%
石藥首三季純利升25%
內房股福晟：未就售企廣3期物業達協議
內房股福晟：未就售企廣3期物業達協議
港星旅遊氣泡押後 國泰急挫 料第4季運力低於10%
港星旅遊氣泡押後 國泰急挫 料第4季運力低於10%
聯合地產私有化上訴得直
聯合地產私有化上訴得直
德勤：「黑色星期五」選網購消費增 憧憬疫苗推出 道指早段升逾250點
德勤：「黑色星期五」選網購消費增 憧憬疫苗推出 道指早段升逾250點
受累疫情重新封鎖 歐元區11月商業活動降
受累疫情重新封鎖 歐元區11月商業活動降
《日本經濟新聞》：沙特阿美擬發人幣債
《日本經濟新聞》：沙特阿美擬發人幣債
劉思明：寒冬利燃氣股 新奧強勢潤燃追落後
劉思明：寒冬利燃氣股 新奧強勢潤燃追落後
劉宇亮：RCEP降關稅 利好紡織家電股
劉宇亮：RCEP降關稅 利好紡織家電股
李浩德：眼科龍頭愛爾 「能見度」高
李浩德：眼科龍頭愛爾 「能見度」高
金曹：恒生科技股指數的套期保值策略
金曹：恒生科技股指數的套期保值策略
薛偉傑：直播帶貨頻起爭議 內地網購「注水」猖獗
薛偉傑：直播帶貨頻起爭議 內地網購「注水」猖獗
技術取勝：三一國際升破4.7元始扭劣勢
技術取勝：三一國際升破4.7元始扭劣勢
郭富城代言匯豐 強調30年真客戶
郭富城代言匯豐 強調30年真客戶
疫情打殘 國茂「小肥牛」品牌陣亡
疫情打殘 國茂「小肥牛」品牌陣亡
劉思明：舊經濟火熱 重汽上升動力增強
劉思明：舊經濟火熱 重汽上升動力增強
周顯：未來恒指成分股 in和out的準則
周顯：未來恒指成分股 in和out的準則
湯文亮：新冠病毒 同氣連株
湯文亮：新冠病毒 同氣連株
無懼疫情第四波 本木蔚藍齊加推176伙 本木先搶客 周五首輪開售涉68伙
無懼疫情第四波 本木蔚藍齊加推176伙 本木先搶客 周五首輪開售涉68伙
美聯總部同層有確診 員工即日撤離
美聯總部同層有確診 員工即日撤離
新盤本月暫錄54宗撻訂 今年新高
新盤本月暫錄54宗撻訂 今年新高
東涌疫下交投旺 單日14宗成交
東涌疫下交投旺 單日14宗成交
信和商場現金券鼓勵裝「安心出行」App
信和商場現金券鼓勵裝「安心出行」App
新地三商場斥近2000萬迎聖誕
新地三商場斥近2000萬迎聖誕