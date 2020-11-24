曦臺商場招標 意向價4.9億

連一籃子車位廣告位放售

高力國際指出，上述物業為一座兩層高之全新商場，地下及一樓建築面積分別為27,100方呎及22,500方呎，總建築面積約49,600方呎，另包括20個商業車位、2個電單車位及廣告位置。高力國際資本市場及投資服務部行政董事翟聰表示，是次出售物業屬曦臺住宅項目的商場部分，物業設有特大門面及三面大單邊，全新特高樓底設計連扶手電梯，適合超級市場、餐廳、宗教團體或補習社/幼稚園租客，項目毗鄰多個住宅，如Peninsula East、嘉賢居、鯉灣天下等。

南匯廣場一籃子物業

逾6181萬放售

另外，中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，香港仔黃竹坑南匯廣場A座6樓01至03室、05室以及26至27室，分別由四個相連單位及兩個相連單位組成，總樓面面積約6869方呎，業主最新把意向呎價由去年底約1.1萬元減至約8999元，減幅約18%，涉及總金額約6181萬餘元；業主同時把物業放租，每方呎叫租約12.78元，較一年前約19元大減逾三成。