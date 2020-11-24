經濟

香港地產

東涌疫下交投旺 單日14宗成交

【明報專訊】儘管第四波疫情來襲，但有個別地區交投仍然保持活躍。東涌過去周末累錄17宗成交，較對上一個周末錄得的11宗增加逾五成，單計周日更錄14宗成交，其中東環及海堤灣畔已共佔8宗，令該區本月成交量增至約85宗。當中區內大型屋苑映灣園交投最旺，暫已錄得32宗成交，有望挑戰5月時錄得35宗的今年按月新高紀錄。

中原分行副區域營業董事陳繼成表示，除映灣園外，東堤灣畔本月亦已錄得10宗成交，包括一宗租客轉租為買的個案。該單位為東堤灣畔5座高層E室，實用面積531方呎，2房間隔，附有裝修，以730萬元成交，實呎13,748元。

買家為區內租客，睇樓1個月，終以730萬元購入上址。原業主2008年8月以220萬元購入，持貨12年，帳面獲利510萬元或2.3倍。

昇薈4房1578萬 同類入伙後新低

與此同時，區內亦有部分業主願擴闊議價空間，以促成交易。中原資深分區營業經理王英堂則指，昇薈2座低層B室，實用面積1420方呎，4房雙套房間隔，享海景。業主去年7月放盤，叫價2100萬元，本月初最叫價1780萬元，最終進一步減至1578萬元沽出，實呎11,113元，累減522萬元或25%，做價為屋苑同類4房雙套單位入伙後新低。原業主2014年8月1344萬元一手買入，持貨6年，帳面獲利234萬元或17%。

美孚新邨本月13宗成交

另一老牌大型屋苑荔枝角美孚新邨，本月至今則暫錄13宗成交，平均實呎13,291元，成交量逼近上月全月15宗。

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨3期百老匯街63號高層C室，實用面積511方呎，2房間隔，望內街，附裝修，新近以810萬元成交，實呎15,851元，屬市價水平。原業主2015年1月以565萬元購入，帳面獲利245萬元或約43%。

寶盈2房額印鬆綁 3年僅升一成

另外，公營房屋市場方面，將軍澳居屋寶盈花園新近錄得一宗額印鬆綁成交。世紀21物業分行經理魏仕良指，寶盈花園3座中層G室，實用面積484方呎，2房間隔，以656.5萬元於自由市場沽出，實呎13,564元。原業主2017年9月以約595萬元已補價購入自住，持貨3年，帳面獲利61.5萬元或10%，為近期屋苑同類賺幅最小個案。

相關字詞﹕居屋 寶盈花園 美孚新邨 東堤灣畔 東涌 二手成交

上 / 下一篇新聞

方正投資者爭「維好協議」合法權 債券違約餘波未了 恐累7254億同類債降級
方正投資者爭「維好協議」合法權 債券違約餘波未了 恐累7254億同類債降級
「維好協議」欠監管 債權人零保障
「維好協議」欠監管 債權人零保障
永煤提高違約債兌付條件
永煤提高違約債兌付條件
接管期屆滿 包商行進入破產程序
接管期屆滿 包商行進入破產程序
長興國際遭債權人申清盤
長興國際遭債權人申清盤
恒大物業首日認購已足額
恒大物業首日認購已足額
新世界航天城命名「11 SKIES」 中銀花旗落戶
新世界航天城命名「11 SKIES」 中銀花旗落戶
小米績前炒高8％破頂 3日累升15% 分析員籲小心「見光死」
小米績前炒高8％破頂 3日累升15% 分析員籲小心「見光死」
恒生科技股指數 首隻海外ETF星掛牌
恒生科技股指數 首隻海外ETF星掛牌
宏利安聯結盟 MPF市佔超匯豐恒生
宏利安聯結盟 MPF市佔超匯豐恒生
石藥首三季純利升25%
石藥首三季純利升25%
內房股福晟：未就售企廣3期物業達協議
內房股福晟：未就售企廣3期物業達協議
港星旅遊氣泡押後 國泰急挫 料第4季運力低於10%
港星旅遊氣泡押後 國泰急挫 料第4季運力低於10%
聯合地產私有化上訴得直
聯合地產私有化上訴得直
德勤：「黑色星期五」選網購消費增 憧憬疫苗推出 道指早段升逾250點
德勤：「黑色星期五」選網購消費增 憧憬疫苗推出 道指早段升逾250點
受累疫情重新封鎖 歐元區11月商業活動降
受累疫情重新封鎖 歐元區11月商業活動降
《日本經濟新聞》：沙特阿美擬發人幣債
《日本經濟新聞》：沙特阿美擬發人幣債
劉思明：寒冬利燃氣股 新奧強勢潤燃追落後
劉思明：寒冬利燃氣股 新奧強勢潤燃追落後
劉宇亮：RCEP降關稅 利好紡織家電股
劉宇亮：RCEP降關稅 利好紡織家電股
李浩德：眼科龍頭愛爾 「能見度」高
李浩德：眼科龍頭愛爾 「能見度」高
金曹：恒生科技股指數的套期保值策略
金曹：恒生科技股指數的套期保值策略
薛偉傑：直播帶貨頻起爭議 內地網購「注水」猖獗
薛偉傑：直播帶貨頻起爭議 內地網購「注水」猖獗
技術取勝：三一國際升破4.7元始扭劣勢
技術取勝：三一國際升破4.7元始扭劣勢
郭富城代言匯豐 強調30年真客戶
郭富城代言匯豐 強調30年真客戶
疫情打殘 國茂「小肥牛」品牌陣亡
疫情打殘 國茂「小肥牛」品牌陣亡
劉思明：舊經濟火熱 重汽上升動力增強
劉思明：舊經濟火熱 重汽上升動力增強
周顯：未來恒指成分股 in和out的準則
周顯：未來恒指成分股 in和out的準則
湯文亮：新冠病毒 同氣連株
湯文亮：新冠病毒 同氣連株
無懼疫情第四波 本木蔚藍齊加推176伙 本木先搶客 周五首輪開售涉68伙
無懼疫情第四波 本木蔚藍齊加推176伙 本木先搶客 周五首輪開售涉68伙
美聯總部同層有確診 員工即日撤離
美聯總部同層有確診 員工即日撤離
新盤本月暫錄54宗撻訂 今年新高
新盤本月暫錄54宗撻訂 今年新高
曦臺商場招標 意向價4.9億
曦臺商場招標 意向價4.9億
信和商場現金券鼓勵裝「安心出行」App
信和商場現金券鼓勵裝「安心出行」App
新地三商場斥近2000萬迎聖誕
新地三商場斥近2000萬迎聖誕