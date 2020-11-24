東涌疫下交投旺 單日14宗成交

中原分行副區域營業董事陳繼成表示，除映灣園外，東堤灣畔本月亦已錄得10宗成交，包括一宗租客轉租為買的個案。該單位為東堤灣畔5座高層E室，實用面積531方呎，2房間隔，附有裝修，以730萬元成交，實呎13,748元。

買家為區內租客，睇樓1個月，終以730萬元購入上址。原業主2008年8月以220萬元購入，持貨12年，帳面獲利510萬元或2.3倍。

昇薈4房1578萬 同類入伙後新低

與此同時，區內亦有部分業主願擴闊議價空間，以促成交易。中原資深分區營業經理王英堂則指，昇薈2座低層B室，實用面積1420方呎，4房雙套房間隔，享海景。業主去年7月放盤，叫價2100萬元，本月初最叫價1780萬元，最終進一步減至1578萬元沽出，實呎11,113元，累減522萬元或25%，做價為屋苑同類4房雙套單位入伙後新低。原業主2014年8月1344萬元一手買入，持貨6年，帳面獲利234萬元或17%。

美孚新邨本月13宗成交

另一老牌大型屋苑荔枝角美孚新邨，本月至今則暫錄13宗成交，平均實呎13,291元，成交量逼近上月全月15宗。

美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨3期百老匯街63號高層C室，實用面積511方呎，2房間隔，望內街，附裝修，新近以810萬元成交，實呎15,851元，屬市價水平。原業主2015年1月以565萬元購入，帳面獲利245萬元或約43%。

寶盈2房額印鬆綁 3年僅升一成

另外，公營房屋市場方面，將軍澳居屋寶盈花園新近錄得一宗額印鬆綁成交。世紀21物業分行經理魏仕良指，寶盈花園3座中層G室，實用面積484方呎，2房間隔，以656.5萬元於自由市場沽出，實呎13,564元。原業主2017年9月以約595萬元已補價購入自住，持貨3年，帳面獲利61.5萬元或10%，為近期屋苑同類賺幅最小個案。