新盤本月暫錄54宗撻訂 今年新高

【明報專訊】雖然本月新盤銷情理想，但同時一手撻訂宗數亦繼續增加，香港小輪（0050）及帝國集團合作發展的屯門青山灣帝御．星濤一個開放式單位最新撻訂，買家料損手約17萬元，令本月新盤撻訂數字累計增至約54宗，為今年按月新高。
打破今年4月51宗撻訂紀錄
據成交紀錄冊資料顯示，香港小輪及帝國集團合作發展的帝御．星濤，最新錄得一宗撻訂個案，單位為帝御．星濤1座9樓19室，實用213方呎，開放式間隔，物業原於本月15日以351.07萬元售出，實呎16,482元，但買家新近撻訂，以樓價5%計，料損失約17.5萬元訂金。綜合資料顯示，帝御．星濤累計暫錄3宗撻訂個案。
事實上，一手市場本月返今雖然錄得約1840宗成交，已超越上月全月約1500宗約兩成，但同時，市場亦有多個新盤錄得撻訂，至昨日為止，本月暫已錄得約54宗一手撻訂，超過今年4月的51宗，成今年按月最多新盤撻訂宗數的一個月。
GRAND YOHO
連錄13宗撻大訂最矚目
資料顯示，本月撻訂較多的樓盤，除正在開售的全新樓盤，如新世界（0017）大圍柏傲莊I、II共錄得約11宗撻訂，料發展商殺訂約590萬元，新地（0016）元朗GRAND YOHO早前共錄13宗撻大訂，涉總金額高達1600萬元。