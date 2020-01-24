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無懼疫情第四波 本木蔚藍齊加推176伙 本木先搶客 周五首輪開售涉68伙

【明報專訊】第四波疫情無阻發展商推盤大計，多個市區盤推售仍然如火如荼，其中恒地（0012）本木及五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸，昨日同步加推新價單，合共涉176伙，惟發展商均只有輕微加價，其中本木搶先公布銷售安排，周五進行首輪銷售，涉及68個單位。

明報記者 林尚民

上周以折實平均實呎23,928元推出首張50伙價單的本木，昨加推2號價單，涉及36伙，折實平均實呎24,638元，較首張價單高約3%。

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，整批單位定價總值逾3.87億元，折實總值逾3.83億元。韓續說，個別單位售價輕微上調1至2%，主要反映單位樓層及坐向。

發展商同時公布銷售安排，搶於周末前進行首輪銷售。韓家輝指出，項目將推出68伙於周五發售，當中包括7伙開放式單位、37伙1房、18伙2房及6伙3房，價單定價約580至2161萬元，折實價則介乎574至2139萬元，折實實呎21,755至28,761元。整批單位定價總值逾6.93億元，折實總值逾6.86億元。今批68個單位，折實平均實呎24,063元。

據悉，項目將於周四截票，暫累收逾600票，若以周五首輪開售的68伙計，超額認購逾7.8倍。

蔚藍東岸加推140伙 最快周末開售

對於爆發第四波疫情，韓家輝認為並非新鮮事，售樓處會做足防疫措施，並指市場對物業需求仍然強勁。另恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，本木地下及1樓合共提供建築面積逾萬方呎商舖，其中日式咖啡店「Hare 晴舍」將進駐1樓，面積逾4,000方呎，最快明年次季開幕。

另方面，蔚藍東岸昨加推2號價單，涉及140伙，折實平均實呎19,790元，比上周公布的首張價單17,688元高近12%，發展商解釋，第二張價單價格是因應單位樓層較高及景觀較開揚而有所調整。發展商有機會今日公布銷售安排，料最快周末進行首輪開售。

施政報告後多盤齊開售

今張價單140伙包括10個開放式、35個一房、67個兩房及28個三房戶，分布第一、二座中低層，三及五座中高層，定價704.4萬至2313.12萬元，實呎21006至29572元，折實563.54萬至1850.49萬元，折實實呎16,805至23,657元。若連同首張價單138伙，折實平均實呎18,812元。

事實上，明天施政報告公布後、即本周後期將有多個新盤推售，如新世界（0017）大圍柏傲莊II，將於周四進行第三輪銷售315伙，而上周公布新價單的新地（0016）南昌站匯璽III，據悉亦會於今日公布銷售安排。

相關字詞﹕五礦地產 蔚藍東岸 恒地 本木 新盤推售

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