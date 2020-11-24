經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：新冠病毒 同氣連株

【明報專訊】星期日早上，一個人在家裏重溫金庸的《笑傲江湖》，當中嵩山、華山、恒山、衡山和泰山結盟成五嶽劍派，仲話五嶽劍派，同氣連枝，突然間收到老友短訊話金翅大鑊鳥，希望能夠與我一聚，商量如何解決問題，並且話會保持社交距離。老友真是唔化，平時出去威又唔搵我，現在大鑊鳥就搵我商量，什麼是安全社交距離，不見面就是最安全的社交距離，於是發短訊給老友，話WhatsApp就是最安全的社交距離，請老友WhatsApp給我。

我睇完老友的WhatsApp之後，無可否認，真的是金翅大鑊鳥，原來老友老婆亦鍾意搵年輕舞伴跳老舞，雖然現在仍未確診，但按照跳舞族群趨勢，確診是遲早的事，老友將會變成最親密接觸者，而老友有一個紅顏知己，而知己亦有男朋友，成條線見面時都不會戴口罩，所以，如果老友老婆確診，在「同氣連株」之下，老友紅顏知己個男朋友亦有機會確診，無論港聞，娛樂新聞甚至體育版都是大新聞，在他們連株之下，所有人的關係鏈都有機會被發掘出來。老友話，新冠病毒不可怕，最怕是所有人的關係曝光，我都冇計。

不怕病毒 最怕關係曝光

今次跳舞族群同氣連株，雖然令新冠狀病毒疫情來勢洶洶，醫管局亦知道問題嚴重性，所以即使即時有1200個隔離牀位可用，但仍然要重開博覽館隔離營，但好彩是可以追尋，將同氣連株的人盡快送入隔離營，我相信疫情是可以控制得住，政府亦應該趁今次大爆發推行全民檢測，既然大家唔鍾意飲敬酒，一於飲罰酒，在指定時間不去做檢測，如果確診，不但沒有5000元，而且仲要罰款，咁樣做應該冇人話浪費納稅人的金錢。

政府應趁機做全民檢測

今次追蹤跳舞族群，一定會搵到源頭，會不會是外國入境的跳舞老師，他們有沒有完成14日檢疫，我相信在超級電腦追蹤之下，很快有一個答案，但很多人不想這個答案出現，理由大家應該心知肚明。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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