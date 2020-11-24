周顯：未來恒指成分股 in和out的準則

我說﹕「指數成分股講究的是代表性，要simple logic，不是愈多愈好，否則，不如整夠一兩百隻，現時香港絕對有這個數目的大市值股票。但其實，根據學術研究，50隻應是最佳的數目。」

朋友說﹕「未來的趨勢似乎可能加3減1，加到60隻。」

我說﹕「咁咪錯晒囉。」

朋友說﹕「但是未來應該會有大量公司加入，例如螞蟻集團如果上到市，必然可以加入，如果要減，邊隻可以減到呀？」

恒地新世界可out

我說﹕「有大把。恆隆地產（0101）啦，恒基地產（0012）啦，新世界發展（0017）啦，恆安國際（1044）啦，九龍倉置業（1997）啦，電能實業（0006）啦，長江基建（1038），瑞聲科技（2018）啦，全部都可以out。」

其實𠵱家有好多藍籌股的成交量不大，有的則市值不高，只是因為流通股份，如瑞聲科技，五六百億元市值，不過是因為流通率高，因而擠進了藍籌股行列。如果香港在未來繼續急速發展，大量新經濟巨無霸上市，美國中概股回流，相信藍籌門檻很快會升至2000億元起跳。

[周顯 投資二三事]