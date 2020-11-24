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劉思明：舊經濟火熱 重汽上升動力增強

【明報專訊】恒指昨先升後回，但受到內地A股保持強勢，港股整體表現不俗。受疫情拖累概念可以趁低吸納，舊經濟概念炒風依然火熱，部分落後的可也吼。

A股強勢 滬深300撲2015年高位

滬深300月初向上突破，逼近5000關口受阻回調，守住20天線再展升勢，昨天成功突破關口，延續升浪，朝着2015年高位推進。港股方面，恒指高開後升211點、高見26,662點回軟，但早段於26,369點已有承接，之後低位徘徊，收報26,486點，升34點或0.13%；國指升1.07%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.84%、1.07%，大市表現不俗。大市成交1520億元，高於60天平均近一成半，交投相當暢旺。

據《明報》港股數據庫，升跌比率54比46，升逾3%佔上升股份逾三成半，跌逾3%佔一成半多；陽燭對陰燭為48比52，大市升跌參半，買賣盤沒有明顯優勢，但買盤動力較強。本報數據庫追蹤的30個行業，有超過三成半多下跌，博彩及消閒跌2.5%，航空及相關跌近2%，紡織及服飾、房託基金跌約1.4%。另本地零售服務、地產及相關跌近1%。

銀娛九置短線調整 候支持位吸納

除了本地股受到本港疫情反彈的消息影響外，澳門、內地旅遊相關概念都受到打擊。下半年來，本港疫情持續反覆，本地地產收租股以至濠賭股均在不同區間上落，因此趁着疫情消息調整可以伺機吸納。銀娛（0027）、九倉置業（1997）、友邦（1299）昨天跌逾2%沽壓較大，銀娛、九倉置業短線調整，預料於56元、34元有承接，可以支持附近吸納，低收支持止蝕。

上升行業中，有四成多的升幅約2%或以上，環保及新能源升近7%表現最強，金屬及礦石上周升近一成後，昨天再升半成；原材料升半成，能源及相關、燃氣供應升3%、4%。無論是新能源、金屬，不少累積升幅龐大，或調整後一口氣大漲撲向最高位或創新高，現時入市又一次要被迫高追。

重汽有望反覆上試高位

金屬、原材料、能源等舊經濟火熱，重卡車的重汽（3808）走勢轉強，相比下現水平更值博。重汽的產品廣泛服務於基礎設施、建築、集裝箱運輸、物流、礦山、鋼鐵及化工等不同行業，可以受惠各行業活動持續恢復。股價自9月跌至19元附近趨緩，隨着月初以來上升動力增強，有望反覆上試高位，短線止蝕放在20元。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕重汽 九倉置業 銀娛

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