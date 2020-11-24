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薛偉傑：直播帶貨頻起爭議 內地網購「注水」猖獗

【明報專訊】近年，內地網上直播帶貨不斷刷新銷售紀錄，出現多個「造富神話」。在10月20日晚至21日凌晨的直播中，李佳琦、薇婭的累計觀看量分別是1.62億人次和1.48億人次，兩人一晚就捲走了80億元人民幣。11月1日，「快手」的第一主播辛巴直播12小時的銷售額亦達到18.8億元。一時間，有市場評論將直播帶貨「封神」，稱直播帶貨撐起了今年雙十一的半邊天。不過，不到3個星期，已經從「封神」變成「跌落神壇」。

311萬觀眾 僅11萬真實

隨着一系列直播帶貨「翻車」事件曝光，令公眾察覺到，這個業態很多流量和成交額都有造假，還有貨品良莠不齊、退貨率極高的畸形現象。連內地媒體都批評說，這些事件已經撕下了直播帶貨的「內衣褲」，將網購行業繁榮背後的泡沫和隱憂推到台前。

11月11日晚上，脫口秀演員李雪琴和楊天真等應邀擔任嘉賓，參與某平台一場直播活動。屏幕上數據顯示，有311萬人觀看了直播。

但一名工作人員事後爆料，這311萬觀眾中，只有不到11萬是真實，其他都是花錢刷的流量，即是真觀眾只佔3.54%！至於評論區內與李雪琴互動的粉絲評論，絕大部分也是同一刷單公司用機器刷出來的。

交易後退款比例逾76%

知名主持人汪涵在11月6日的順德專場直播帶貨，亦出現貨品成交之後大量退款。

一名網友稱，他工作的公司花了10萬元開播費參加該場直播，沒想到當日賣出1323台產品之後，不久就有1012台被退款，退款率高達76.4%。據悉，參加該場直播的其他商家也有相同遭遇。

而「快手」平台的第一帶貨主播辛巴的公司，也爆出賣假燕窩爭議。11月4日，有消費者在「抖音」發表視頻，質疑辛巴的徒弟「時大漂亮」10月底在「快手」直播售賣的「茗摯」品牌「小金碗碗裝冰糖即食燕窩」只是糖水。辛巴初時聲稱，要告對方誹謗。

其後，職業打假人王海發表檢測報告，顯示該款即食燕窩每碗100克裝只有14毫克的唾液酸，即唾液酸含量只是0.014%，遠低於一般燕窩產品的5%至10%。以市價計算，該款即食燕窩每碗的唾液酸成本大約只是0.07元。王海質疑，即使加上其他成分、加工費、包裝等成本，每碗的工業成本亦也不超過1元。

辛巴這時才表示已將產品送檢，還說消費者若有不滿，可以向商家申請退貨退款。但他仍表示，該產品確實含有燕窩的有效成分唾液酸；他的公司只是根據商家提供的產品資料進行直播推廣，收取佣金，不涉採購及銷售，顯然想將責任撇清。總之，就是貫徹直播帶貨主播的通病──賣的時候很賣力，售後環節玩消失。

雙方皆有好處 平台縱容造假

以上個案完全展示了本文初段指出的幾個問題。其中，流量和成交額造假，更是最令人憂慮。坦白說，以虛假流量和刷單谷大成交額造勢，期望之後帶來真交易，並非由直播購物開始。內地的網購平台很早很早已經出現這問題。只不過，在直播成為風口之後，造假問題更加猖狂。

內地有句流行語：「直播銷售不過億，不好意思發戰績。」注水繁榮的背後，是生態各方受利益驅動，各取所需。

商家希望以虛假流量和成交額來造勢。主播和背後的機構亦希望，通過更好看的數據，來收取更高的開播費和佣金。至於平台，亦需要漂亮的數據來彰顯其行業地位。

所以，各方都有動機去造假，因而掀起直播購物「大躍進」之風，甚至從潛規則變成明規則。

據多家刷流量公司表示，不論是刷瀏覽量還是刷單，基本上都不會被查處。一方面，商家、刷流量公司、主播、直播/電商平台位於不同地區，監管部門要跨區執法存在難度。

另一方面，高流量和高成交額能夠為平台帶來人氣，平台往往隻眼開隻眼閉，甚至樂觀其成，不會嚴格監管這類行為。

內地造假產業鏈精細成熟

現時內地相關的數據造假產業鏈已發展到極其精細化，收費還相當便宜。只要在電商或搜索平台輸入「直播漲粉」、「直播人氣」、「直播運營」等關鍵詞，就會出現大量刷流量公司的廣告。

在某個直播平台，120元就能買到1萬個觀看人次。若想製造300萬觀看人次，幾萬元就可辦到。還有刷單公司表示，可以做到億元的交易額，甚至可以和直播運營機構簽約。可以說，內地幾乎任何互聯網生意都有注水造假的問題，急需由直播帶貨開始打假，來挽回公眾信心。

但也並非完全無計可施。當造假的難度和成本上升，還要面對數倍的罰款、「終身停賽」甚或監禁等後果，自然就有很多人覺得不划算。

因此，一方面是從技術着手，這是業界的責任。另一方面，網上造假行為的偵查和判罰，應該與線下的造假行為相等。這是政府部門和消費者保護機構的責任。

而行業內也醞釀作出調整。有些商家已要求，主播和背後機構只收取按「實際支付成交額」計算的佣金，而不是既收取天價的開播費，又收取以「落單成交額」（未扣除退款）來計算的佣金。

[薛偉傑 科技觀潮]

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