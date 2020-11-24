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金曹：恒生科技股指數的套期保值策略

【明報專訊】港交所於2020年7月27日推出恒生科技指數，用作追蹤在香港上市最大30隻科技公司股價表現。根據港交所數據往前推算，該指數於2019年上漲36%並於2020年首10個月上漲60%。最近50天恒指升7.56%、科指則則上升13.56%，明顯受到資金追捧。近日最活躍5隻成分股佔的成交比率是騰訊（0700）佔27.22%、阿里（9988）佔26.09%、小米（1810）佔21.31%、美團（3690）佔11.13%、以及京東（9618）佔3.62%，其他成交佔比小於3%，基本上已不是市場焦點。

科指期貨適合短線投機

恒指過去50日的每日升跌變化的標準差大概是260點，國指是109點，科指則高達167點。科指期貨每日可炒167點升跌幅度，或以大約8000點計算，潛在可達每天2%回報，由於成本較低波幅較大，明顯比期指或國指每日只有1%升跌幅度更加吸引，對於追求短線回報的即市操盤手，科期作短線投機工具是合理選擇，加上2021年1月會推出科指期權，預期會吸引原本操作國指期貨的交易盤轉到科指。國指回報及波幅其實十分接近期指，以50日相關指數（CorrelationIndex）計算，國指是0.895、科期是0.436。即是兩個指數方向跟恒指相對同，但國指升跌有九成接近恒指，同時操作恒指和國指這兩個指數其實很難分散風險，倒不如專心操作期指，尋找較佳機會才出手套利。科指每日有機會升或跌多於恒指，兩者雖然維持相同方向，但同步的關係並不密切，可以獨立操作，對於控制風險會有較大優勢。簡單可有長線吸納及套期保值兩策略。

每當跑輸恒指 買相關期貨博反彈

1.預期一、兩年投資期，科指的升幅和波動仍高於恒指，如果投資是以跑贏恒指作目的，可以在科技調整多於2%，而恒指仍有升勢時，例如恒指高於10日線、而10日線又高於20日線的情况，趁低買入科技股期貨博反彈。希望短線落後的科指始終可以再跑贏恒指。投資科指可以使用南方恒生科技ETF（3033），或如懂很運用期貨轉倉的操作，以科指期貨代替實物持股。

2.套期保值，當科指回調超過低於20日線多於2%，買入科技股成分股組合或上述ETF，而當短線升幅過勁，例如持倉已有超過4%回報，可以沽出期貨對冲大概50%持倉風險，現時一張科指期貨約8000點，或8000×50元=40萬元股票組合，即每80萬元正股持貨組合的利潤，可以用一張科指期貨作對冲。當熟習操作之後，每次見低就買現貨，見高便沽期貨，通常每2至3個月拆倉，當結算日如期貨虧損，現貨組合所贏的應更多。只要平掉期貨可沽出部分現貨，便可成功拉低持倉的成本。資深投資者也可自行計算對冲值，考慮買強沽弱的策略。當正股調整時買入科指組合，而恒指反彈超買時沽出期指套利。

[金曹 期權制勝]

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