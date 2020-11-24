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李浩德 深C熟慮

投資策略

李浩德：眼科龍頭愛爾 「能見度」高

【明報專訊】上半年醫藥股的表現非常強勁，可是由第三季開始，行業被多個藥品及醫療器械的相關政策（全國及省級帶量採購、醫保等）纏繞着，再加上最近新冠病毒疫苗進展良好，讓此高風險的板塊進入了「寒冬」。面對如此巨大的挑戰，筆者可退守的醫藥股投資都已減倉，為了等待更好的時機再入市，現時看法較保守。除了外包研究機構外，暫時仍有信心的還有醫療機構相關的行業，如眼科醫院龍頭——愛爾眼科（300015）。

上市11年市值增逾70倍

愛爾眼科是A股深圳創業板中非常有名的白馬股，這個2003年成立的眼科醫院集團自2009年上市以來，公司一直穩定的盈利增長得到了不少機構投資者的青睞。愛爾眼科現時市值約2600億元人民幣，上市至今市值增長超過70倍，平均每年增長逾三成。

愛爾眼科主要業務透過驗光檢查服務來篩查患者，並以連鎖眼科醫院方式提供屈光、白內障、眼球前後段等眼疾手術。現時屈光手術是公司近百億收入中最主要的增長來源，驗光服務和屈光手術佔總收入逾半。今年新冠病毒疫情令眼科醫院這些非緊急的醫療服務受阻，同時國內高考因疫情而延遲，導致過往6月是旺季的屈光手術滯後，因此愛爾眼科上半年的收入出現上市以來首次負增長。不過，公司其後第三季的業績反彈強勁，收入同比增長接近五成，經常性淨利潤的增速更高達85%，9個月的收入增長已回復至正10%，可見國內眼科相關醫療服務已復蘇得七七八八。

現時全球近視人數有逾25億，近年有研究指30年後全球近視人數將增長至50億，每年平均增速約2%。暫時國內受近視影響的人群有逾7億人口，隨着學習負擔增加，同時受新冠疫情的影響，電子產品的市場滲透持續上升，現時國內的兒童及青少年近視患病率有逾五成，是全球最高的國家。可是，中國屈光手術的滲透率現時只是西方國家的三成水平，相信中國政府仍會在眼疾防控上繼續用心把關，因此眼科專科賽道的增長空間仍很大。愛爾眼科貴為國內最大的眼科醫療機構，旗下醫療機構多達400所，屬絕對龍頭，筆者相信愛爾眼科將會在國家眼疾相關政策上繼續扮演著重要的角色。

併購300間醫院診所待孵化

此外，愛爾眼科「上市公司+併購基金」的模式由2014年起進行，其後公司盈利增長每年都有約三成，可見併購基金對公司的盈利穩定性影響甚大。一般剛收購的醫院需要1至2年時間磨合，因此愛爾眼科利用權股投資外部併購基金的方式，在時機成熟時才進行併表，令公司增長變得更平穩及更有能見度。併購基金暫時仍有300餘間醫院或診所等待孵化，規模相當於約30億人民幣的收入，期望未來5年可以陸續注入到上市公司，為管理層未來5至10年的三成盈利增長指引打好一定基礎，因此筆者仍看好愛爾眼科未來中長線的表現。

（C基金現時持有愛爾眼科的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]

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