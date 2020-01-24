經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：RCEP降關稅 利好紡織家電股

【明報專訊】恒指在11月暫時升了2378點，升幅達9.87%，但指數在過去10個交易日反覆挑戰26,500點也未竟全功，成交額由11月11日開始連跌6日，反映資金情緒謹慎，未有在26,500點水平積極投入。

前星期日包括中國、日韓澳在內15國簽署了《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），形成一個佔全球GDP總量約三分之一，佔全球人口30%的自由貿易區，成為全球最大貿易協定，同時也是中日、日韓第一個貿易協定。

逾九成產品關稅降至零

在RCEP框架下，紡織服裝類、部分進口汽車、機電音像設備及零件、機械製品等將大幅下降關稅。各成員國主要以立即降至零關稅、10年內降至零關稅的承諾為主，貨物貿易零關稅產品超過九成。筆者認為，對紡織 、家電股等利好，其中日本原先計劃對中國徵收8%至11%左右的紡織服裝類產品股，在RCEP下，將逐步下調至零。

另外，內地家電品牌，產品質素上已追上國際水平，海外公司疫情衝擊下，面臨復工挑戰及產業鏈配套不足影響，訂單向中國轉移。而禁閉措施下，人們多留在家中、甚至居家工作，亦有助國際家電市場需求增長，RCEP對內地家電品牌進軍國際市場絕對有利。上星期國務院常務會議，公布實施促進家電家具家裝消費，鼓勵地方對淘汰舊家電家具併購買綠色智能家電、環保家具給予補貼，以擴大縣域鄉鎮消費。內外政策利好下，紡織、家電股值得多加注意。

太平基業證券基金投資經理

[劉宇亮 股宇有云]

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