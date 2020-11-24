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劉思明：寒冬利燃氣股 新奧強勢潤燃追落後

【明報專訊】恒指昨升34點，收報26,486點，成交金額1520億元。香港疫情反彈，本地的金融、地產收租、濠賭股，甚至連內地飲食、旅遊相關都有回吐。不過，大市不乏炒作，新能源股表現尤其搶眼，內地多地出現初雪，寒冬來襲，帶動天然氣需求，新奧能源（2688）基本因素穩，表現最強；華潤燃氣（1193）則落後也可以留意。

北京、山東及河南等地陸續出現入冬以來首場下雪，來得比往年早，受到氣象影響，市場估計今年內地出現冷冬的機會較大，大部分地區氣溫會比正常偏低水平。不過，不少北方地區已提前啟動供暖，天然氣消費已出現較快增長，本月上旬全國天然氣日均供應按年增14.6%。由於內地可動用的儲氣量增加，加上積極協調天然氣供應措施，資源統籌平衡，令供應較有保障，有利燃氣營運商。

新奧能源上季業務強勁反彈

事實上，新奧能源第三季業務表現已有強勁反彈，期內天然氣零售銷售量按年增長18.2%；當中，工商業用戶銷氣量增21.2%，民生用氣銷售量增14.0%。隨着疫情受控，集團對新開發工商業用戶和住宅用戶工程安裝迅速恢復，第三季完成新開發工商業用戶已裝置日開口氣量按年增長33.6%；完成新開發住宅用戶工程安裝增45.2%，新用戶將有助推動的氣量持續增長。

此外，新奧綜合能源業務快速發展，第三季新投運6個泛能項目，泛能銷售量按增長1.4倍；截至9月底，集團累計投運泛能項目114個，累計綜合能源銷售量增1.4倍。里昂早前發表報告，相信新奧銷量強勁的表現將可持續至供暖高峰期，並上調2020至2022年盈利預測，幅度介乎2%至3%，評級調高至買入，目標價升至110元。

新奧的業務穩健的表現，支撐股價跑贏同業，上周升至106元新高，之後回落於20天線有支持回升。相比下，華潤燃氣的股價明顯疲弱，但業務逐步恢復，有追落後機會。

潤燃銷氣量增速加快 目標價45

受到疫情影響，防控令商業用氣需求大受打擊及恢復緩慢，潤燃商業銷氣量佔總銷氣量超過兩成，今年上半年大跌近兩成，相比工業銷氣量跌5.6%，民用銷氣量增13.5%。不過，據中金報告，潤燃10月份氣量按年增15%至16%，相比9月份增14.6%進一步加快；期內工業氣量強勁接近20%，商業氣量也升15%。內地經濟持續回暖，潤燃業務可以受惠。中金維持潤燃目標價45元。

股價方面，潤燃月初升穿50天線後，一度急升至近40元，高位回調守50天線上，預計整固完成有望再闖高位，入市止蝕位放於50天線（現約35元）。

[劉思明 還看今朝]

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