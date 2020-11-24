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《日本經濟新聞》：沙特阿美擬發人幣債

【明報專訊】《日本經濟新聞》報道，全球最大石油公司——沙特阿拉伯石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）本月向投資者提供的公司債券發行資料，明確提出發行人民幣計價債券的可能。在環球致力減少碳排放的背景下，產油國爭取實現融資手段多元化，可能令用於石油交易結算的美元地位面臨威脅。

有助提升人民幣國際地位

由於亞洲市場對石油及化工產品的需求強勁，沙特阿美的重要性正在提升。沙特阿美未透露發行人民幣計價債券的規模和時間表，僅表示以人民幣發債仍需面對流動性及匯率波動等風險。中國政府正推廣人民幣的國際使用，並以石油交易作為其貨幣戰略的重心，在上海建立以人民幣計價的原油期貨市場。若沙特阿美發行人民幣計價債券，將有助提升人民幣的地位。

石油交易一般以美元結算，因此很多產油國將本幣與美元掛鈎。石油進口國亦持有大量美元外儲，用於交易所需。在金本位制崩潰後，美元仍維持核心的貨幣地位，背後由於大宗商品仍以美元交易。若沙特等主要產油國，與最大石油進口國中國有部分交易不再使用美元，將對市場帶來衝擊。雖然沙特阿美以人民幣發債不會即時引發美元使用量減少的趨勢，但多個產油國與中國在金融層面的連繫正逐漸加強。

市場憂沙特阿美債務增加

沙特阿美上周發行美元計價債券，籌集80億美元用於向股東派息，是其自2019年以來首次發行外幣債券。不過今次的認購規模只有481億美元，較去年發行美元債券時減少一半。有分析認為，沙特阿美的債務正在增加，令市場擔憂。

（綜合報道）

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