經濟
國際金融

受累疫情重新封鎖 歐元區11月商業活動降

【明報專訊】昨日公布的歐元區及美國經濟數據呈此消彼長之勢。美國11月的服務業PMI初值，由56.9升至57.7，創逾5年半高位。上月的製造業PMI初值亦由53.4升至56.7，創逾6年新高。綜合PMI初值則由56.3升至57.9，為超過5年半高位。反觀歐元區受新一輪防疫封鎖措施影響，11月的商業活動大幅下降。歐元區11月服務業PMI初值降至41.3的6個月低位，製造業PMI初值跌至53.6的3個月低位。上月歐元區的整體經濟活動處於50榮枯線以下，綜合PMI跌至45.1，為6個月低位。

美11月綜合PMI初值逾5年半新高

IHS Markit首席商業經濟師威廉姆森（Chris Williamson）稱，新的封鎖措施重創歐元區上月的經濟，相關數據增加了歐元區第四季GDP下滑的可能。法國11月綜合PMI初值跌至39.9，創6個月低位。不過德國上月綜合PMI仍達52，維持擴張水平。歐元區整體服務業活動收縮，突顯疫情之下，餐飲、旅業停頓令經濟所受的衝擊。歐元區整體製造業雖仍處於擴張，但擴張步伐有所放緩。IHS Markit估計，歐元區今年經濟將收縮7.4%，而明年僅增長3.7%。

歐洲央行首席經濟師萊恩（Philip Lane）稱，若疫情持續影響經濟活動，歐洲央行的緊急買債措施將會持續。歐洲央行早前公布，買債計劃將至少延續至明年6月底。歐洲央行行長拉加德早前預告，12月將推出強而有力貨幣政策刺激方案，促歐盟各國政府推出相應的救助措施。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

方正投資者爭「維好協議」合法權 債券違約餘波未了 恐累7254億同類債降級
方正投資者爭「維好協議」合法權 債券違約餘波未了 恐累7254億同類債降級
「維好協議」欠監管 債權人零保障
「維好協議」欠監管 債權人零保障
永煤提高違約債兌付條件
永煤提高違約債兌付條件
接管期屆滿 包商行進入破產程序
接管期屆滿 包商行進入破產程序
長興國際遭債權人申清盤
長興國際遭債權人申清盤
恒大物業首日認購已足額
恒大物業首日認購已足額
新世界航天城命名「11 SKIES」 中銀花旗落戶
新世界航天城命名「11 SKIES」 中銀花旗落戶
小米績前炒高8％破頂 3日累升15% 分析員籲小心「見光死」
小米績前炒高8％破頂 3日累升15% 分析員籲小心「見光死」
恒生科技股指數 首隻海外ETF星掛牌
恒生科技股指數 首隻海外ETF星掛牌
宏利安聯結盟 MPF市佔超匯豐恒生
宏利安聯結盟 MPF市佔超匯豐恒生
石藥首三季純利升25%
石藥首三季純利升25%
內房股福晟：未就售企廣3期物業達協議
內房股福晟：未就售企廣3期物業達協議
港星旅遊氣泡押後 國泰急挫 料第4季運力低於10%
港星旅遊氣泡押後 國泰急挫 料第4季運力低於10%
聯合地產私有化上訴得直
聯合地產私有化上訴得直
德勤：「黑色星期五」選網購消費增 憧憬疫苗推出 道指早段升逾250點
德勤：「黑色星期五」選網購消費增 憧憬疫苗推出 道指早段升逾250點
《日本經濟新聞》：沙特阿美擬發人幣債
《日本經濟新聞》：沙特阿美擬發人幣債
劉思明：寒冬利燃氣股 新奧強勢潤燃追落後
劉思明：寒冬利燃氣股 新奧強勢潤燃追落後
劉宇亮：RCEP降關稅 利好紡織家電股
劉宇亮：RCEP降關稅 利好紡織家電股
李浩德：眼科龍頭愛爾 「能見度」高
李浩德：眼科龍頭愛爾 「能見度」高
金曹：恒生科技股指數的套期保值策略
金曹：恒生科技股指數的套期保值策略
薛偉傑：直播帶貨頻起爭議 內地網購「注水」猖獗
薛偉傑：直播帶貨頻起爭議 內地網購「注水」猖獗
技術取勝：三一國際升破4.7元始扭劣勢
技術取勝：三一國際升破4.7元始扭劣勢
郭富城代言匯豐 強調30年真客戶
郭富城代言匯豐 強調30年真客戶
疫情打殘 國茂「小肥牛」品牌陣亡
疫情打殘 國茂「小肥牛」品牌陣亡
劉思明：舊經濟火熱 重汽上升動力增強
劉思明：舊經濟火熱 重汽上升動力增強
周顯：未來恒指成分股 in和out的準則
周顯：未來恒指成分股 in和out的準則
湯文亮：新冠病毒 同氣連株
湯文亮：新冠病毒 同氣連株
無懼疫情第四波 本木蔚藍齊加推176伙 本木先搶客 周五首輪開售涉68伙
無懼疫情第四波 本木蔚藍齊加推176伙 本木先搶客 周五首輪開售涉68伙
美聯總部同層有確診 員工即日撤離
美聯總部同層有確診 員工即日撤離
新盤本月暫錄54宗撻訂 今年新高
新盤本月暫錄54宗撻訂 今年新高
東涌疫下交投旺 單日14宗成交
東涌疫下交投旺 單日14宗成交
曦臺商場招標 意向價4.9億
曦臺商場招標 意向價4.9億
信和商場現金券鼓勵裝「安心出行」App
信和商場現金券鼓勵裝「安心出行」App
新地三商場斥近2000萬迎聖誕
新地三商場斥近2000萬迎聖誕