受累疫情重新封鎖 歐元區11月商業活動降

美11月綜合PMI初值逾5年半新高

IHS Markit首席商業經濟師威廉姆森（Chris Williamson）稱，新的封鎖措施重創歐元區上月的經濟，相關數據增加了歐元區第四季GDP下滑的可能。法國11月綜合PMI初值跌至39.9，創6個月低位。不過德國上月綜合PMI仍達52，維持擴張水平。歐元區整體服務業活動收縮，突顯疫情之下，餐飲、旅業停頓令經濟所受的衝擊。歐元區整體製造業雖仍處於擴張，但擴張步伐有所放緩。IHS Markit估計，歐元區今年經濟將收縮7.4%，而明年僅增長3.7%。

歐洲央行首席經濟師萊恩（Philip Lane）稱，若疫情持續影響經濟活動，歐洲央行的緊急買債措施將會持續。歐洲央行早前公布，買債計劃將至少延續至明年6月底。歐洲央行行長拉加德早前預告，12月將推出強而有力貨幣政策刺激方案，促歐盟各國政府推出相應的救助措施。

（綜合報道）

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