受累疫情重新封鎖 歐元區11月商業活動降

【明報專訊】昨日公布的歐元區及美國經濟數據呈此消彼長之勢。美國11月的服務業PMI初值，由56.9升至57.7，創逾5年半高位。上月的製造業PMI初值亦由53.4升至56.7，創逾6年新高。綜合PMI初值則由56.3升至57.9，為超過5年半高位。反觀歐元區受新一輪防疫封鎖措施影響，11月的商業活動大幅下降。歐元區11月服務業PMI初值降至41.3的6個月低位，製造業PMI初值跌至53.6的3個月低位。上月歐元區的整體經濟活動處於50榮枯線以下，綜合PMI跌至45.1，為6個月低位。
美11月綜合PMI初值逾5年半新高
IHS Markit首席商業經濟師威廉姆森（Chris Williamson）稱，新的封鎖措施重創歐元區上月的經濟，相關數據增加了歐元區第四季GDP下滑的可能。法國11月綜合PMI初值跌至39.9，創6個月低位。不過德國上月綜合PMI仍達52，維持擴張水平。歐元區整體服務業活動收縮，突顯疫情之下，餐飲、旅業停頓令經濟所受的衝擊。歐元區整體製造業雖仍處於擴張，但擴張步伐有所放緩。IHS Markit估計，歐元區今年經濟將收縮7.4%，而明年僅增長3.7%。
歐洲央行首席經濟師萊恩（Philip Lane）稱，若疫情持續影響經濟活動，歐洲央行的緊急買債措施將會持續。歐洲央行早前公布，買債計劃將至少延續至明年6月底。歐洲央行行長拉加德早前預告，12月將推出強而有力貨幣政策刺激方案，促歐盟各國政府推出相應的救助措施。