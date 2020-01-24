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德勤：「黑色星期五」選網購消費增 憧憬疫苗推出 道指早段升逾250點

【明報專訊】美國本周迎來感恩節翌日的「黑色星期五」購物高峰期。由於美國疫情仍然嚴峻，德勤（Deloitte）最新的調查顯示，大部分美國消費者憂慮前往實體店購物可能會感染新型冠狀病毒，多達61%的消費者表示，計劃在「黑五」當日網購，比例首次超過當日計劃到實體店購物的消費者（54%）。不過投資者憧憬即將推出的疫苗提振經濟，美股三大指數早段向上，道指升逾250點，郵輪股及航空股板塊上揚。國際油價升逾1%。現貨金昨晚跌1.8%，跌至每盎司1837美元。

繼輝瑞和Moderna公布其疫苗有效率達到95%左右後，英國牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）藥廠研發的新冠疫苗臨牀測試結果亦顯示，部分志願者先接種半劑疫苗，然後隔一個月再接種一劑疫苗，其疫苗的有效性可高達90%。

民眾憂慮實體店購物易染疫

雖然疫苗研究傳出好消息，但來不及向群眾廣泛接種，預料今年美國的感恩節周購物仍以網上進行為主。德勤在10月9日至11月初向1200名美國消費者進行調查，結果顯示57%的消費者對前往實體店購物感到擔憂，比例較9月的調查上升6個百分點。自本月初以來，美國單日新增新冠病毒確診人數一直超過10萬，單日死亡人數也在攀升，預計今年在百貨店門外守候，等待商店在「黑五」開門的一刻湧入店內搶購減價貨品的人潮將會減少。61%受訪者表示，「不確定」或「沒有計劃」在感恩節周與親友一起購物，而去年此比例為48％。

限制措施漸見效 歐確診放緩

為拯救聖誕旺季銷售，歐洲多國有意解除部分防疫封鎖措施。《金融時報》表示，歐洲廣泛地區在10月底以來實施的限制措施漸見成效，法國、意大利、英國、西班牙的新增確診個案開始放緩。

英國、法國和愛爾蘭等地的封鎖措施，將在12月初屆滿。不過歐洲政策制定者有感於夏季的解封過於徹底，今次將逐步解封。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上周表示，上一波疫情令歐盟國家明白倉促解封的代價，今次將以循序漸進的形式重啟活動，以避免解封後疫情再次惡化的風險。法國官員今次避免使用「解除限制」一詞，並表明將分3階段放寬限制。首先，出售非必需品的商店可望在12月1日左右，按嚴格的衛生標準重新開業。然後在聖誕節前，旅遊限制可望放寬，並在明年1月根據感染數字及住院情况，研究進一步放寬防疫措施。不過傳播病毒風險較高的餐飲業，可能未必在1月前重新營業。

星第3季GDP修正至萎縮5.8%

意大利則考慮讓感染數字較低的地區，在聖誕節前10天重新開商店，但仍會限制家庭聚會的人數。至於德國方面，雖然11月初已實施一些封鎖措施，但確診數字仍保持在較高水平。德國巴伐利亞州表示，封鎖措施可能要延長兩至三周。

此外，新加坡第三季GDP修正值按年萎縮5.8%，收縮幅度較之前預估的7%有所收窄。新加坡貿工部將今年經濟預測，由此前估計的收縮5%至7%，收窄至收縮6%至6.5%。隨着經濟從疫情反彈，新加坡預計明年GDP將增長4%至6%。華僑銀行分析師Selena Ling稱，經濟前景將取決於疫苗的進展、歐美疫情持續將如何損害外部需求，以及各國重新開放邊界的前景。

（綜合報道）

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