港星旅遊氣泡押後 國泰急挫 料第4季運力低於10%

明報記者 陳子凌

國泰上周五在分析員會議透露，港星旅遊氣泡反應熱烈，但隨着氣泡遭戳破，部分投行下調國泰評級，該股昨日股價最多曾跌6.6%，收報6.83元，仍跌4.2%。

星旅遊需求強勁 機票短時間售罄

瑞信表示，國泰在會議上亦透露，預計第四季運力將保持在10%以下，全年平均運力約為20%；而明年上半年運力則可能在25%以下水平及維持全年低於50%的預測。國泰早前已取消了7條歐美航線，管理層稱，繼續審視虧損航線並進行重組，認為亞洲地區的休閒需求將帶動航空業復蘇。

國泰也透露，上月進行的架構重組，令下半年錄得35億元重組成本開支，當中22億元用於裁員，13億元用於港龍資產減值；現時公司每月現金消耗則從約15至20億元，降至約10至15億元。截至10月底，國泰擁有330億元流動現金，以每月燒錢15億元計，還可支持22個月。至於港龍航權，管理層表示國泰及旗下香港快運已向當局提交接管申請。瑞信認為，考慮到旅遊復蘇的不確定性，將國泰評級下調至「中性」，目標價6.6元。

架構重組開支35億 裁員佔22億

里昂卻看好國泰前景，報告指，國泰第四季和明年貨運業務需求仍然強勁，因中美電商增加，並回復至疫情前水平，收益率亦見改善；加上明年上半年進行第三輪員工無薪假及高層凍薪等成本控制措施，對國泰節省成本能力感樂觀。

此外，國泰獲得國際航空運輸協會（IATA）的藥品運輸認證，疫苗運送為公司帶來正面作用；客運方面，國泰目前有83架飛機停泊外地，一旦需求反彈，可以迅速重投服務。該行將國泰目標價由8元升至8.8元，重申「買入」評級。

大和報告則認為，國泰自公布重組後，股價已累升兩成半，再升空間有限，把評級由「買入」降低至「持有」，目標價由6.8元上調至7元。