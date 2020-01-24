宏利安聯結盟 MPF市佔超匯豐恒生

安聯：非退出市場 更專注投資角色

截至10月底，「安聯強積金計劃」的管理資產規模約96億元。計及此金額後，宏利在本港強積金的市佔率，以管理資產計算將達到25.6%，超越匯豐及恒生。安聯同時指出，上述強積金計劃的受託人及行政人，將繼續是銀聯。

曹偉邦強調，協議並非代表安聯退出香港強積金市場，反而是安聯將更專注於擔任投資經理的角色，是互惠互利的合作模式。

他指出，因安聯可專注為宏利管理強積金基金，帶來更高回報；而宏利可為安聯帶來規模效益，目前宏利強積金計劃旗下的歐洲股票基金由安聯管理，未來冀管理更多宏利的基金或共同制定投資計劃，例如退休投資的方案。

歡迎放寬投資房託A股

除宏利的基金外，目前安聯亦有替AMTD、永明及交通銀行的強積金基金作投資經理，曹偉邦指出，冀把與宏利結盟的模式發揚開去，管理更多不同積金商的強積金基金。

近日積金局接連放寬基金投資房託及A股的限制，曹偉邦指出，歡迎監管機構的決定，認為能讓業界有更多機會在不同範疇增值。