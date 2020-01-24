恒生科技股指數 首隻海外ETF星掛牌

恒指公司確認授權了在新加坡發行的Lion-OCBC Securities Hang Seng TECH ETF以恒生科指作為參考基準，又表示除了香港市場，恒指公司與海外發行商積極商討授權發行指數掛鈎產品，當中包括內地、新加坡、台灣及韓國等市場。

華僑銀行：星客戶對港市場興趣升

基金以10單位為一手，撇除手續費並以資產淨值計算，現時投資者可用20元新加坡元以下進行買賣，有助吸引年輕和新進投資者進場。

華僑銀行表示，新加坡客戶對香港市場的興趣持續上升，今年以來在該行交易的成交額按年升三成，而中國科技公司一直是首選投資主題，而當地散戶對ETF的興趣亦與日俱增，今年首10個月的成交額已相等於2019年的三倍。利安資金管理總裁李浩進表示，雖然該行的ETF與本港上市的科指ETF相似，不過它可以美元和新加坡元交易，有信心可以保持高成交和流動性。