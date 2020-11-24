小米績前炒高8％破頂 3日累升15% 分析員籲小心「見光死」

明報記者 歐陽偉昉

市場預期小米第三季收入為700.2億元人民幣， 按年上升三成，經調整溢利為33.08億元人民幣，按年下跌4.72%，均比第二季的按年變幅有所改善。瑞信發表報告，小米受惠於低階智能電話增長迅速，第三季智能電話出貨量好過該行早前預期，收入因此會好過市場預期。該行給予「跑贏大市」評級，目標價31元。

葉尚志：有貨可趁好消息沽部分

小米績前炒上，第一上海首席策略師葉尚志表示，小米昨日已創新高，除非業績大幅好過市場預期，否則會有回吐壓力。他建議未有貨的投資者不應再在今日追貨，有貨者今日可在好消息前沽出部分獲利。

昨日科技股繼續反彈，阿里巴巴（9988）升4.35%，京東（9618）升2.56%。北水昨日淨流入52.15億元，主要流向科技股，小米和騰訊（0700）分別錄得7.6億元和6.66億元淨流入，比亞迪（1211）亦有6.25億元淨流入，昨日比亞迪亦隨外圍電動車中概股升8.6%。

A股連升4日 創5年新高

A股則連升第四日，滬深300指數收報5005點，上升1.25%，創2015年6月A股大時代後新高，滬深股通淨買入金額達100.52億元人民幣。

A股亦帶動華夏滬深300（3188）升穿60元，報60.34元，升1.4%。

安碩A50（2823）上升1.85%報19.24元，創2008年2月以來新高。葉尚志認為，內地經濟復蘇理想，加強投資者信心，加上近年簽訂區域貿易協議帶動貿易，現時配置A股ETF會比恒指更佳。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，明年繼續看好創新科技板塊，國內雙循環和持續開放貿易政策帶動下，同時看好中國股市，建議可增持內需、電商、醫藥和新能源汽車。

疫情反彈 本地股再挫

本港新冠肺炎疫情進入第四波，市場憂慮將再加強防疫封鎖措施，拖累本地股表現，恒隆（0101）跌3.24%，九倉置業（1997）跌2.25%。友邦（1299）跌2.79%，為拖累恒指下跌最多股份。

恒指受累跑輸科指，昨日報26,486點，僅升0.13%，國指報10,666點，升1.07%，主板成交1520億元。