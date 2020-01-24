經濟

新世界航天城命名「11 SKIES」 中銀花旗落戶

【明報專訊】新世界發展（0017）總投資額達200億元的香港國際機場航天城項目，集團昨公布，項目正式命名為「11 SKIES」，共設有3幢甲級寫字樓，並已成功吸引財富管理及醫養業界租戶承租，包括中銀香港、花旗、渣打、富通保險及臻萃醫療五大租戶落戶，據指項目亦正與多個企業洽商中，將於下一階段公布。

預計2022至2025年逐步落成

「11 SKIES」由新世界旗下K11負責營運，總樓面面積達380萬平方呎，是集團繼投資200億元打造尖沙嘴Victoria Dockside後，另一投資總額高達200億元的巨型項目。據介紹，項目設有3幢甲級寫字樓，總樓面面積達57萬平方呎，預計2022年開始入伙，項目於2022年至2025年期間分階段落成。

集團表示，3座寫字樓定位各有不同，主力為金融及財富管理、健康醫養等。當中醫養健康為主的大樓可方便來自不同地方的顧客，甫抵港便能於近在咫尺的大樓內享用醫養服務。而以金融為主題的大樓便以財富管理為重心，吸引特別是大灣區的企業及顧客。

至於項目的零售餐飲部分亦佔地266萬平方呎，將雲集超過800家店舖。項目亦擁有全港最大型的室內娛樂空間，多項設施總佔地達57萬平方呎，提供如飛行影院、大型多媒體表演等。項目又引入首度進駐大中華區的KidZania兒童體驗樂園，預計於2023年開業﹔以及全球最長室內外多層小型賽車跑道SkyTrack。

新世界行政總裁兼K11創始人鄭志剛表示，「11 SKIES」全面結合零售、餐飲、娛樂，以至醫養和財富管理等產業於一個完善的生態圈，為香港、大灣區其他城市及全球人士，帶來獨一無二的創新體驗等。

相關字詞﹕航天城 甲級寫字樓 新世界發展 鄭志剛

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