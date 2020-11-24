經濟

恒大物業首日認購已足額

【明報專訊】中國恒大（3333）分拆物管恒大物業（6666）昨日首日招股，國際配售及公開發售均已獲足額認購。公開發售方面，統計本地5家券商數據，共計借出22.7億元孖展，該股公開發售集資額15.8億元，僅計孖展，輕微超購0.4倍。另據彭博引消息報道，國際配售亦已獲足額認購。恒大物業招股價介乎8.5至9.75元，每手500股，入場費4924.13元。招股期至本周四（26日）止，同日定價，擬於12月2日掛牌。

潤地分拆華潤萬象生活 股東優先認購

恒大物業昨日上載招股書，其中顯示，公司引入的基石投資者多達23名，包括恒大供應商、股東及國企資本等，未出現外國長線基金。部分基投包括建材商東方雨虹董事長李衛國旗下基金、商湯科技（SenseTime）、內地陶瓷商唯美集團、招商局資本旗下基金、京基集團等。

華潤置地（1109）旗下分拆的華潤萬象生活，據報現時正評估投資者需求。潤地昨日公布，截至上周三（18日），每持有130股股份的合資格股東可預先認購1股華潤萬象生活，但不包括透過滬港通、深港通持股的股東。根據IFR報道，華潤萬象生活本次引入基投「群星熠熠」，包括新加坡主權基金GIC、平保（2318）、高瓴資本、鼎暉投資等。報道續稱，公司擬向基投出售本次招股發售約40%股份。

玩具股泡泡瑪特 今辦投資者教育會

陸續有新股備戰上市，近日泡泡瑪特、遠洋服務、和鉑醫藥均於港交所上載聆訊後資料集。綜合彭博報道，3隻新股現時均正路演。其中，以「盲盒」著稱的內地玩具銷售平台泡泡瑪特，將於今日至本周五（27日）進行投資者教育會。

相關字詞﹕華潤萬象 華潤置地 恒大物業 中國恒大 新股

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