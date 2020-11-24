「維好協議」欠監管 債權人零保障

「維好協議」並非萬靈丹，若然出現發行主體違約，其提供的信用支持力度較弱，因為欠缺母公司擔保下，債權人難以在內地追討及索償。

「維好協議」通常是作為境內的母公司支持境外發行實體的承諾聲明，母公司承諾確保境外子公司保持支付能力，具有充足流動性以兌付債券本息，但母公司的承諾前提，只是盡最大努力履行支付本金及利息，並非具法律效力的擔保協議。為支持發債，母公司會提供EIPU甚至備用信用證，作為增加信用的措施，用作取信債券持有人。

勢影響投資者信心

然而，畢竟訂立的維好協議很多時屬於香港普通法管轄，在現行內地法律方面未有明確界定維好協議的性質和效力，內地法院又未對維好協議的配套安排如EIPU有統一的立法及判例，因此很容易造成爭議，令境內外的債券持有人的權益均未獲保障，未能成為母公司的有效債權人之列。隨着投資市場發現該等融資工具法律保障不足，難免令境內外債權人將來對參與類似結構的融資或再融資時，更為投鼠忌器。