經濟

方正投資者爭「維好協議」合法權 債券違約餘波未了 恐累7254億同類債降級

【明報專訊】北大方正集團早年以境外「維好協議」方式發債，吸納不少境內外資金參與，但是隨着該集團進入破產重整，其管理人又未確認總值17億美元（約131.79億港元）維好協議債務申報為普通債權。事件牽一髮動全身，目前規模達930億美元（約7254億港元）的維好債務市場恐出現風險。據悉，由於上海法院日前針對另一宗有關維好協議債券的判令，與北大方正的處理手法不同。因此，北大方正的管理人及投資者或在本周再跟進事件，以及處理維好債務的屬性問題。

明報記者 陳偉燊

「維好協議」是指境外子公司在毋須境內母公司擔保下發債，今年9月，北大方正宣布對其5隻以維好協議發行的海外債券，全額不予確認為普通債權，此決定震驚海內外投資者，投資者擔心手上已認購的「維好協議」債務變成廢紙。但另一方面，上海金融法院早前卻判令，認可香港高院就涉值2991萬歐元「ZY國際」（名稱為法院代號）發行的「維好協議」歐元債券的民事裁決，判令涉案的ZY國際關聯方HX集團，要向債券持有人時和基金支付債券本金、利息及特定費用，顯示京滬對維好協議的處理手法不一致。

京滬處理手法不一

資料顯示，北大清算組已擔任集團的管理人，清算組成員包括人民銀行、教育部、相關金融機構及市政府部門組成。當中清算組及集團已在上周四推動旗下5家公司實質合併重整第一次債權人會議，通過5家公司的財產管理方案。市場消息流傳，該清算組或於本周甚至較後時間，跟進北大方正的債務問題，據稱會觸及「維好協議」債券屬性及善後事宜。

有接近北大方正「維好協議」債務的債權人消息指出，今次問題涉及「殼公司」發債，發債所得卻為母公司所用，他們期望可將債務納入破產重整範圍。該消息人士指出，「破產管理人將債權人的合理要求擱置，令他們浪費大量時間、精力，及高額的律師費用。事件已令他們對內地的市場環境及契約精神，產生極大顧慮」。他們更指，上海金融法院的判例，已認可香港高院的維好債判令，因此他們期望勝訴的機率亦很大。

惠譽：視需要採相應評級行動

標普的報告指出，方正破產案推高930億美元維好債務的再融資風險，當中有69%即為數三分之二的維好債務更於未來3年到期，事件令市場對維好債務的法律缺陷提高認識，因此預料這會擴大維好債與其他債務的價格差異，投資者或要求更高的風險補償，甚至不再沾手該等債券。惠譽亞太地區信貸主管Renee Lam指出，他們已逐項評估維好債務交易及發行人的背景及結構，並已經覆核相當大部分維好債券的情况，他們會視乎需要採取相應評級行動。

相關字詞﹕紫光集團 首創置業 標普 惠譽 北大清算組 上海金融法院 北大方正

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