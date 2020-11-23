經濟
退休綢繆

財富管理

儲蓄保助月光族「脫光」

【明報專訊】退休後生活開支屬退休計劃最重要的考慮因素，理財策略偏向保守，而選擇產品主要集中在定息或保本產品上，但由於現時各國央行量寬減息，不少定存利息並不吸引，故當年金和銀髮債券有利息保證時，吸引一眾「老友記」參與投資。退休理財組合也要像定期做身體檢查，定期檢查及調整投資組合，確保在經過不同的人生轉變後，老友記的投資組合仍然能夠配合自己的退休計劃。近期，有iBond及銀髮債券等息率高於存款產品，還有保險公司推出繳付2年保費，在指定年期後提取本金及利息儲蓄壽險產品，也吸引「好息一族」。但大家要留意純投資產品或有壽險成分，其性質各異，投資者或投保人士都應分清楚。

明報記者 龍彩霞

各國央行減息救經濟，多國利率已接近零，而市場預期美國明年經濟有機會變為負利率。當大家預期利率長期會處於低位，對高息產品更趨之若鶩。近年短期儲蓄壽險產品盛行，有一班追求高息一族投保。立橋人壽保險行政總裁李滿能也認同，「再加上新冠肺炎疫情，環球經濟增長放緩，進入零息年代，現時市場對於供款年期短、全保證回報的壽險產品需求增加。」對於「月光族」來說，投保儲蓄保險是一個儲錢方法之一。因為儲蓄保險規定投保人須定時供款或一筆過投保，在提取供款（款項）方面比起定期存款亦有較多限制，可以說是「迫你儲錢」。

定時供款 迫投保人儲錢

在選擇儲蓄保險時，可能投保人會被豐厚的回報（如紅利和積存利息）所吸引，但大家需要留意的是，所有紅利、利息都是非保證的，即是你所預期的目標未必是你最後可以取回的總回報。由於零息時代，如何做到保證高息。

李滿能表示，保證部分主要是透過投資債券而來，但由於是短期儲蓄壽險，其大部分投資都是投資級別債券，而每隻債券投資比重都有限制。但為了爭取回報，投資組合也有很小部分在股票類別，其中大藍籌為主。他以「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃（港元）/(美元)」，保單期為5年，投保人只需繳付兩年保費，期滿可獲享保證現金價值。以兩年保費繳付計算，每年保證回報率為2.8%（港元保單）及3.27%（美元保單）。

注意紅利和利息均非保證

儲蓄保險大致可以被分為投資為主以及保障為主兩類。保障為主的儲蓄產品有人壽保險及危疾保險，着重患重病、遇到意外時的身故保障。而投資為主的儲蓄產品則較複雜，當中涉及保費組成、入息形式以及回報計算等等。適合想短期內賺取穩定的回報之人士，儲蓄壽險是儲蓄計劃中最為穩陣和保守的選擇，其特色是保證受保人的現金價值、期滿利益以及身故賠償。儲蓄壽險的性質與定期存款相近，利用時間滾存保證現金，在保單期滿時賺取期滿利益。一般保障期為5年、10年或15年等，保費可以一筆過繳付，或分兩至三次繳付。這種計劃通常適合想短期內賺取穩定的回報的人士。

壽險計劃適合儲蓄退休

另外，市場上亦有保證入息的壽險計劃是適合儲蓄或退休人士，其特色是在保單期開始後定期派發俗稱「coupon」—— 附有利息的保證現金儲備。這種壽險計劃的保單繳付期為2、 5年、10年不等，一般保障期為5年或以上，也有終身。從入息期開始，受保人每年便可以開始賺取附有利息的「coupon」，作為額外的個人收入，這多為年金計劃。任何已派發但未提取之「coupon」，將保留於生息戶口積存紅利。但而有非保證成分回報來自投資股票部分，若果計劃全年的賠償額、退保情况及而行政開支則會影響非保證利息。這種壽險計劃適合，為未來的退休生活開始儲蓄，以供退休後有固定及穩定的收入的人士。

[退休綢繆]

上 / 下一篇新聞

恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
恒大物業今招股籌158億 每手4924元 上市前戰投料可獲利 分析：估值低較易受落
穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權
穗深政府出手 斥300億接恒大地產股權
太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮
太盟單偉建：港作為金融中心將愈來愈繁榮
新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會
新作談文革 籲年輕人珍惜讀書機會
業界冀施政報告述理財通細節
業界冀施政報告述理財通細節
「亞洲巴菲特」謝清海：看好中資股跑贏美股 吼教育醫療5G消費
「亞洲巴菲特」謝清海：看好中資股跑贏美股 吼教育醫療5G消費
「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳
「優化價值投資」選增長股 旗艦基金今年回報佳
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
謝清海：高地價變相徵重稅 籲港府增地助市民置業
谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期
谷辰冀吸更多本地消費 主打日式文化 開業後銷售人流均勝預期
旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想
旗下4零售品牌 疫情下食品部銷售理想
陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員
陳茂波：港冀爭取 成RCEP首批成員
眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場
眼科診所網絡德視佳 計劃登陸香港擴歐市場
李克強：未來政策重點 穩定就業擴大內需
李克強：未來政策重點 穩定就業擴大內需
赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告
赤子城：因應市場變化 攻遊戲及社交平台廣告
小米管理層變動 副總裁楊柘改任營銷顧問
小米管理層變動 副總裁楊柘改任營銷顧問
金斯瑞主席章方良辭職 涉走私被捕
金斯瑞主席章方良辭職 涉走私被捕
港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險
港研發隔空撳𨋢 減病毒傳染風險
如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法
如心廣場商場率先引入 華懋：訪客易理解用法
張兆聰：拼多多配股影響短暫
張兆聰：拼多多配股影響短暫
鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素
鄺翠玲：成家與立業 資金起關鍵因素
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：比亞迪強勢 購證留意15592
金子：比亞迪強勢 購證留意15592
張兆聰：二線科技股起飛 網易炒落後
張兆聰：二線科技股起飛 網易炒落後
蔡金強：2020年阿里系有點煩
蔡金強：2020年阿里系有點煩
陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）
陳大為：全球化建制的暫時勝利（下）
謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患
謝偉銓：加快舊區重建 根治舊樓安全隱患
月供股票邊張卡最抵？
月供股票邊張卡最抵？
沈永年：翻新博物館是篡改歷史？
沈永年：翻新博物館是篡改歷史？
陸振輝：心要簡單 人要糊塗
陸振輝：心要簡單 人要糊塗
趙海珠：美元反彈待催化劑
趙海珠：美元反彈待催化劑
謝紹榮：美匯指數下跌累街坊
謝紹榮：美匯指數下跌累街坊
黃德几：網易短線受惠推新遊戲
黃德几：網易短線受惠推新遊戲
陸振球：職場機會靠自己非等運到
陸振球：職場機會靠自己非等運到
陸振球：黃金回落比特幣升有玄機
陸振球：黃金回落比特幣升有玄機
林少陽：市場進入「良性循環」
林少陽：市場進入「良性循環」
技術取勝：恒隆地產處上升通道
技術取勝：恒隆地產處上升通道
李聲揚：美國新禁令 造就買入機會
李聲揚：美國新禁令 造就買入機會
潘迪藍：央行減干預 亞洲貨幣具上漲空間
潘迪藍：央行減干預 亞洲貨幣具上漲空間
蘇沛豐：旺旺估值具回升空間
蘇沛豐：旺旺估值具回升空間
李順威：投資轉折期 比特幣工業金屬穩升
李順威：投資轉折期 比特幣工業金屬穩升
劉思明：太航雙概念看俏
劉思明：太航雙概念看俏
何啟聰：業績後急升 網易購28459
何啟聰：業績後急升 網易購28459
瑞銀亞洲：指數期貨今登場 恒科牛吼57812
瑞銀亞洲：指數期貨今登場 恒科牛吼57812
摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知
摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知
周顯：疫後想到海參崴威威
周顯：疫後想到海參崴威威
何國良：2021年展望——投資東移
何國良：2021年展望——投資東移
何濼生：全球化不可能逆轉
何濼生：全球化不可能逆轉
王弼：錢定義已變 食糊享受為上
王弼：錢定義已變 食糊享受為上
曾淵滄：RCEP谷起航運股
曾淵滄：RCEP谷起航運股
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法
陳永傑：疫苗突破利投資市場
陳永傑：疫苗突破利投資市場
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
廖偉強：知識不可缺 入市看膽識
布少明：見證時代 SSD應「日落」
布少明：見證時代 SSD應「日落」
李志成：市區盤登場 購買力釋放
李志成：市區盤登場 購買力釋放
本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位
本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位
蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推
蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推
疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％
疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％
屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成
屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成
柏匯1房月租1.4萬 低市價一成
柏匯1房月租1.4萬 低市價一成
上月工廈價跌量升 221宗再創今年新高
上月工廈價跌量升 221宗再創今年新高
柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
德福呎價橫行 兩年未見大起伏
德福呎價橫行 兩年未見大起伏