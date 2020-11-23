儲蓄保助月光族「脫光」

明報記者 龍彩霞

各國央行減息救經濟，多國利率已接近零，而市場預期美國明年經濟有機會變為負利率。當大家預期利率長期會處於低位，對高息產品更趨之若鶩。近年短期儲蓄壽險產品盛行，有一班追求高息一族投保。立橋人壽保險行政總裁李滿能也認同，「再加上新冠肺炎疫情，環球經濟增長放緩，進入零息年代，現時市場對於供款年期短、全保證回報的壽險產品需求增加。」對於「月光族」來說，投保儲蓄保險是一個儲錢方法之一。因為儲蓄保險規定投保人須定時供款或一筆過投保，在提取供款（款項）方面比起定期存款亦有較多限制，可以說是「迫你儲錢」。

定時供款 迫投保人儲錢

在選擇儲蓄保險時，可能投保人會被豐厚的回報（如紅利和積存利息）所吸引，但大家需要留意的是，所有紅利、利息都是非保證的，即是你所預期的目標未必是你最後可以取回的總回報。由於零息時代，如何做到保證高息。

李滿能表示，保證部分主要是透過投資債券而來，但由於是短期儲蓄壽險，其大部分投資都是投資級別債券，而每隻債券投資比重都有限制。但為了爭取回報，投資組合也有很小部分在股票類別，其中大藍籌為主。他以「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃（港元）/(美元)」，保單期為5年，投保人只需繳付兩年保費，期滿可獲享保證現金價值。以兩年保費繳付計算，每年保證回報率為2.8%（港元保單）及3.27%（美元保單）。

注意紅利和利息均非保證

儲蓄保險大致可以被分為投資為主以及保障為主兩類。保障為主的儲蓄產品有人壽保險及危疾保險，着重患重病、遇到意外時的身故保障。而投資為主的儲蓄產品則較複雜，當中涉及保費組成、入息形式以及回報計算等等。適合想短期內賺取穩定的回報之人士，儲蓄壽險是儲蓄計劃中最為穩陣和保守的選擇，其特色是保證受保人的現金價值、期滿利益以及身故賠償。儲蓄壽險的性質與定期存款相近，利用時間滾存保證現金，在保單期滿時賺取期滿利益。一般保障期為5年、10年或15年等，保費可以一筆過繳付，或分兩至三次繳付。這種計劃通常適合想短期內賺取穩定的回報的人士。

壽險計劃適合儲蓄退休

另外，市場上亦有保證入息的壽險計劃是適合儲蓄或退休人士，其特色是在保單期開始後定期派發俗稱「coupon」—— 附有利息的保證現金儲備。這種壽險計劃的保單繳付期為2、 5年、10年不等，一般保障期為5年或以上，也有終身。從入息期開始，受保人每年便可以開始賺取附有利息的「coupon」，作為額外的個人收入，這多為年金計劃。任何已派發但未提取之「coupon」，將保留於生息戶口積存紅利。但而有非保證成分回報來自投資股票部分，若果計劃全年的賠償額、退保情况及而行政開支則會影響非保證利息。這種壽險計劃適合，為未來的退休生活開始儲蓄，以供退休後有固定及穩定的收入的人士。

[退休綢繆]