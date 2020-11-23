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德福呎價橫行 兩年未見大起伏

【明報專訊】本港樓市近兩年受利好及利淡消息相互衝擊，部分屋苑呎價反覆橫行。九龍灣指標屋苑德福花園，屬區內老牌地鐵上蓋物業，近兩年價位走勢平穩，平均成交呎價徘徊於1.3萬至1.4萬元之間，由於今年中曾消耗部分減價盤源，區內代理預料，屋苑交投步伐將續放緩。

明報記者 歐陽慧恩

美聯助理區域經理黃遠基指出，德福花園最新成交為G座頂層單位，實用517方呎，2房間隔，由於屬升降機不到樓層，僅以668萬元成交，實呎12921元，略低市價水平。單位原業主於2010年以276萬元購入上址，現帳面獲利392萬元或1.4倍。

湯家驊妻兒2930萬沽海天峰

黃續指出，屋苑今年初的成交量曾受阻於新冠肺炎疫情，但其後已出現反彈，惟第四季至今年底均屬傳統淡季，預料成交量將再度放緩。

另外，新一份施政報告將於本周三公布，市場錄得政界人士和政府高官率先出、入市個案。土地註冊處資料顯示，北角海天峰1座高層B室，實用935方呎，三房間隔，上月以2930萬元易手，實呎31337元；原業主為湯煒軒及湯楊蕙蘭，即行會成員、民主思路創辦人湯家驊妻子和兒子，二人於2012年以2500萬元購入，帳面獲利430萬元，賺幅約17%。同屬土地註冊處資料，馬鞍山銀湖‧天峰6座低層B室，實用1856方呎，4房間隔，上月底以2335萬元售出，實呎12581元，登記買家為廖振新（LIU CHUN SAN），與發展局副局長同名。

發展局資料顯示，廖振新於11月初新增申報持有一層位於沙田區的自住物業，故相信上述買家為廖氏。至於賣出單位之原業主，早於2010年以1,623.2萬元購入，帳面獲利711.8萬元或逾四成。

部分屋苑亦錄高價成交，土地註冊處顯示，大角嘴一號銀海7座高層A及B室（自製相連大戶），早前以6600萬元成交；據了解，A室實用968方呎、B室實用959方呎，原則均為3房1套連工人套房間隔，合共1927方呎，可享海景，實呎34250元。原業主2010年2月各以1769萬元購入2個單位，即總作價合共3538萬元，現轉手帳面獲利3062萬元約87%。

尚匯一房戶業主損手200萬離場

不過，部分屋苑仍錄一手業主蝕讓個案，美聯高級營業經理王炳傑指出，灣仔尚匯低層D室，實用368方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，近日以880萬元易手，為屋苑2017年後新低成交價，實呎23913元；原業主2011年1035萬元購入上址，帳面蝕約155萬元或15%，若連入市的印花稅及代理佣金等雜費，預料實蝕約200萬元或約兩成。

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