柏傲莊I坐落大圍站上蓋 享創意便利生活

明報記者 張允亭

攝影 劉焌陶

柏傲莊分3期發展，共7座住宅大廈，提供3090個單位。商場樓面約65萬方呎，比同系愉景新城63萬方呎還要大。今次率先推出的第1期，為項目其中兩座住宅大廈，涉783個單位，樓花期約22個月。今期單位戶型涵蓋1房至3房，實用面積介乎278至1383方呎，亦有小量4房特色單位，目前已售出約97%單位，而11月接力登場的柏傲莊II，截至本月20日止，亦已售出約680伙，為近期熱賣新盤。

3期發展 單位總數達3090個

景觀方面，部分向東北單位料可享城門河景，外望獅子山一帶；向西北單位則可遠眺金山、針山等翠綠山景。項目展銷廳位於荃灣愉景新城商場，其中3房交樓標準示範單位附設「人性化」的實用裝置，部分設計更是近年新盤罕見。

其中一個示範單位參照2A座18樓A室，實用面積835方呎，屬3房1套連儲物室間隔，為今期最大標準戶型。大門配備智能門鎖，住戶可通過指模、手機應用程式或門匙控制開關。玄關位備有全身鏡，方便住戶出門前整理衣着儀容，旁邊則設有儲物室，惟間隔設計不規則，擺放家具要略花心思。

設智能門鎖 玄關備全身鏡

廚房佈局上，一邊靠牆設有長形工作枱及上下兩組廚櫃，另一邊則擺放雪櫃及紅酒櫃等家電。值得留意是，工作枱上方的牆壁板，可吸附各類磁性收納架配件，方便住戶按喜好和習慣改變位置，以收納各式廚具。客飯廳長形開則，配合逾3米（約9呎11吋）的樓層高度，空間感十足。客廳設有露台，並提供特色流線形金屬壁燈，與室內帶有工業風的燈掣互相呼應。浴室牆上水藍色瓷磚配襯茄士咩顏色洗手盆及坐廁，流露獨特格調，而洗手盆位置配備多功能鏡櫃，設有無線充電座及音學擴音器。洗手盆最獨特的設計，是可按掣自動拉出下方的小地台，方便小朋友站在上面梳洗。

發展商另設以2B座18樓C室為藍本的2房示範單位，實用面積523方呎。單位開則方正，客飯廳與兩個睡房坐向相同。浴室採用趟門，除了別出心裁的洗手盆之外，另一邊靠牆擺放淺木色高身收納櫃，將嵌入式洗衣乾衣機、收納式熨衫板及晾衫架都收於一個櫃內，以節省空間。此外，部分單位的睡房配備減音窗，以阻擋戶外聲浪。

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