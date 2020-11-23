柏匯1房月租1.4萬 低市價一成

香港置業分行高級聯席董事朱永健表示，西灣河柏匯近期租務活躍，本月至今暫錄約7宗租務成交，較上月同期約2宗明顯增加，其中一個中層D室，1房間隔，實用面積328方呎，以月租約1.4萬元租出，實用呎租約42.7元，低市價約一成。租客為夫婦，業主2016年10月以約637.1萬元購入上述單位，租金回報約2.6厘。

另外，天水圍居屋天頌苑，新近有2房單位業主為避免單位丟吉，將月租減至1萬元吸客，呎租不足20元水平。

天頌苑2房月租1萬 呎租不足20元

祥益地產高級經理謝利官表示，上述為天頌苑L座高層8室，實用面積506方呎，2房間隔。單位舊租客剛退租後，業主為求盡快租出單位，願減價1000元或9%，並以月租1萬元獲新租客承租，實用呎租19.8元。業主2013年9月以160.2萬元購入，期後向房委會補地價，料現時以1萬元租出單位，可享有不俗的租金回報。

BELGRAVIA三房月租8.5萬

此外，利嘉閣分行經理梁志偉指，淺水灣BELGRAVIA錄得本月首宗租賃成交，位於低層A室，實用面積1,875方呎，3房套連工人套間隔，望海景，以8.5萬元租出，實用呎租45元。業主2009年1月以約3,170萬元購入，租金回報約3厘。