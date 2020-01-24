屯門雅都3房不足600萬沽 低市價近一成

收租客施政報告前入市東堤灣畔

此外，有收租客於新一份施政報告公布前入市。美聯分行高級營業經理張少勛表示，有買家趁施政報告公布前購入東涌東堤灣畔一個2房單位收租，位於東堤灣畔2座中層B室，2房間隔，實用面積536方呎（建築面積734方呎），以680萬元成交，實呎12,687元（建呎9,264元）。原業主1999年5月以約227萬元購入上址，帳面獲利453萬元或近2倍。

火炭御龍山本月暫錄約8宗成交

另受惠區內新盤開售刺激，部分新盤向隅客轉購同區二手屋苑。中原分行副分區營業經理周家傑表示，火炭御龍山本月暫錄約8宗成交，最新錄10座中層D室，實用面積761方呎（建築996方呎），3房連套房及儲物房間隔，望山景，以1266萬元易手，實呎16,636元（建呎12,711元）。原業主2016年以960萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約306萬元或32%。