疫情反彈 十大屋苑周末9宗跌36％

四屋苑周末現零成交

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第四波疫情爆發，市民減少外出活動，周末二手睇樓量及成交減少屬預期之內；此外，新盤市場持續暢旺，訂價具競爭力，吸納不少購買力，減慢二手交投步伐。不過美聯分行則統計周末十大屋苑共錄約13宗成交，按周持平，亦為連續16周維持雙位數水平。美聯住宅部行政總裁布少明表示，低息環境持續利好本港樓市發展，相信部分新盤向隅客回流，買家仍將重投二手市場尋寶。

代理指業主「縮沙」拒開門供睇樓

據代理指，受疫情反彈影響，不少大型屋苑周末均錄得臨時取消睇樓個案。中原地產資深區域營業董事趙鴻運指，第四波疫情爆發，太古城有業主表示不開放單位予買家睇樓，令屋苑周末出現零成交；屋苑本月暫錄15宗二手成交，實呎約1.94萬元。祥益地產高級分行經理林英傑表示，有準買家原本已預約參觀屯門海典軒一個2房單位，但由於疫情升溫，最終取消睇樓安排。 此外，代理亦指，旺角居屋富榮花園10座一個中層兩房單位，實用面積484方呎，原定昨日下午安排買家睇樓，但業主已表示暫不開放單位供買家參觀。

此外，市場消息指，天水圍嘉湖山莊翠湖居4座低層F室，實用面積449方呎，2房間隔，以480萬元沽出，為屋苑本月首宗低於500萬元成交，實呎10,690元，略低於市價3%。

嘉湖2房本月再失守500萬

買家為外區投資客，原業主2012年5月以203萬元買入，持貨8年，帳面獲利277萬元或1.36倍。另外，美聯分行區域經理黃少明表示，將軍澳新都城3期3座高層E室，實用面積538方呎（建築面積750方呎），3房套間隔，獲外區換樓客以855萬元承接，實呎15,892元（建呎11,400元）。原業主2012年12月以約540萬元購入，帳面獲利約315萬元或約58%。