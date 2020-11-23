蔚藍東岸四日收1500票 最快日內加推

最快周末首輪開售

五礦營銷及市務總監方俊指出，項目示範單位自上周四開放至今，錄得逾1萬參觀人次，在爆發第四波疫情下，對參觀人流及收票數字都感到超乎預期。

他表示，項目入票的客源以年輕人為主，亦有家庭客，其中首置人士佔近一半，預料項目將於短期內加推第2張價單，涉及逾138伙，戶型將包括開放式至3房。

同時，項目亦正考慮本周公布銷售安排，最快有機會於周末進行首輪開售。

本木兩日累收逾500票超額9倍

另一邊廂，恒地（0012）旗下鄰近佐敦港鐵站的本木，由周六起收票，截至昨晚7時半，項目已累收逾500票，按照發展商早前公布首批50伙價單計，已超額認購逾9倍。

恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，項目現時入票客源近55%來自九龍區，港島及新界客戶分別佔18%及27%，客源分佈平均，不同戶型單位均有捧場客。至於示範單位方面，自上周四對公眾開放以來，累計參觀人次近4000人。

周末一手市場沽414伙

此外，綜合市場消息，周末一手市場共沽約414伙，較對上一個周末約446伙略減36宗或8%。當中，會德豐（0020）旗下的將軍澳日出康城9期MARINI系列，昨日重推2個2房單位，最終分別以960萬元及920萬元沽出。資料顯示，MARINI系列至今累售1603個單位，共套現逾149億元，目前只尚餘單位逾50伙。

新地筲箕灣形薈2房 1228.2萬售

另外，新地（0016）旗下筲箕灣形薈，新近以1228.2萬元售出2座31樓H室，實用面積433方呎，採2房連開放式廚房間隔，實呎28365元。