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本月一手逾1800宗 半年來最旺 新盤陸續登場 全月有望超今年高位

【明報專訊】雖然第四波疫情來勢洶洶，但剛過去的周末新盤交投仍然暢旺。新世界（0017）大圍站柏傲莊II，昨日展開第三輪銷售，推出的396伙全數售罄。連同本月初的首兩輪銷售，柏傲莊II本月累沽1076伙，推高本月成交量，令本月截至昨日已錄得逾1800宗一手成交，不但較上月全月約1500宗增約兩成，按月計亦是過去半年以來新盤市場最旺。

明報記者 張允亭

隨着九龍區兩個新盤、恒地（0012）旗下鄰近佐敦港鐵站的本木，以及五礦地產（0230）發展的油塘蔚藍東岸有機會周末開售，預計本月一手成交量可望打破今年5月2140宗的高位。新世界集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，柏傲莊I及II期自上月開售以來，至今累售逾1800伙，並套現逾200億元，集團全年售樓目標已提早完成。單計總數提供1415伙的柏傲莊II，從本月首個周末作首輪銷售，連續三個周末完成三輪銷售，共沽1076個單位，佔全盤76%。

柏傲莊II本月累沽逾千伙

柏傲莊II即使經過早前兩輪銷售，昨日第三輪的銷售節奏依然明快。新世界營業及市務部總監黃浩賢指，開售僅兩小時已沽出逾100伙，最終亦沽清，並乘勝追擊，即晚加推315個單位。最新加推的4號價單按最高20%直減折扣，折實平均實呎22037元。該批單位將於本周四（26日）進行揀樓。

加推315伙 周四第四輪揀樓

據價單顯示，今批單位包括20個開放式單位、78個1房單位、139個2房單位及78個3房單位。單位面積介乎264方呎至866方呎，折實價介乎719.6萬元至1,990.8萬元，折實實呎介乎18,191元至31,727元，折實實呎為柏傲莊系列首破3萬元大關。

值得留意，今批單位包括17個連平台特色戶及13個連天台特色戶，部分特色戶折實實呎突破3萬元，包括最高呎價的連天台特色戶、為7A座62樓E室，實用面積264方呎，連128方呎天台，售價為1047.1萬元，折實實呎31727元。資料顯示，柏傲莊II至今已推出1391伙，未開價的單位僅餘24伙。

特色戶折實呎價破3萬

事實上，受惠於柏傲莊II相當快的銷貨速度，令本月新盤成交量進一步攀升。據統計，五個主要新盤於本月共錄得逾1570宗成交，為本月至今總成交量逾1800宗，貢獻超過87%。單單是柏傲莊II已經佔本月至今成交量約六成；其次則是香港小輪（0050）與帝國集團合作發展的屯門青山公路青山灣帝御‧星濤，由本月首日起開售，累計沽出353伙，亦佔整體成交量近兩成。

除了全新大盤外，其中嘉華（0173）旗下的啟德嘉峯匯，本月銷情步伐亦明顯提速。事實上，項目上月底起重啟銷售後，單計本月已沽87伙，為繼柏傲莊II、帝御‧星濤後，本月銷售數字名列前茅的新盤。全盤1006伙的嘉峯匯，自去年11月推盤至今，累沽約600伙，佔全盤約六成。

相關字詞﹕帝御‧星濤 新盤 嘉峯匯 柏傲莊II

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