李志成：市區盤登場 購買力釋放

除了新界項目備受矚目外，新一輪新盤戰逐漸蔓延至市區，繼佐敦項目以具競爭力價錢開價後，最新加入戰圈的油塘項目以低於市價登場，加上南昌站及大圍站項目加推，相信各個新盤能滿足不同客源需求。根據《一手住宅物業銷售資訊網》，本月首19日新盤銷售錄近1400伙，已佔上月全月逾九成，年底前預計新盤供應將源源不絕，一手交投氣氛可望持續熱絡。市區新盤魚貫登場，短期有機會凍結部分地區二手購買力，不過隨着新盤向隅客逐漸回流二手尋寶，二手交投仍穩中向好。事實上，受惠去年10月政府放寬按保樓價上限，據資料顯示，本年截至11月18日二手住宅註冊量，不同金額類別的二手物業仍未及去年全年水平，唯獨逾600萬至1000萬元宗數錄17184宗，較去年全年13027宗大幅高出約31.9%，帶動今年迄今二手住宅註冊量與金額超越去年全年水平。

臨近年底通常為租務淡季，最近疫情打擊經濟，失業率升至16年新高，打工仔面對失業或減薪可能，必定會減低租金開支。雖然租金有機會下滑，但樓價在量化寬鬆、供求失衡、低息持續等因素支撐下，暫未有大跌空間。

香港置業行政總裁

[李志成]