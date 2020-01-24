布少明：見證時代 SSD應「日落」

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，自2010年12月至本年迄今（截至11月17日）的近10年間，二手住宅註冊宗數共錄近49.79萬宗，與前10年（2000年12月至2010年11月）近79.57萬宗相比，大幅下跌約逾37%，反映辣招對樓市交投的打擊。反觀，美聯樓價指數10年間累升約97%。

時至今日，在各辣招的影響下，樓市短炒的風氣已幾近絕迹，近年入市的幾乎都是有實力、有真正需要的買家。其實筆者也深明，政府當年推出辣招的原意是為樓市健康發展及廣大市民着想，但隨着最近疫情反覆，加上港府推出的「保就業」資助將於本月底完結，不排除會有更多企業需要現金周轉以避免結業，若倒閉潮出現，會令最近已飈至16年新高的失業率進一步惡化。

在本港經濟前景陰晴不定時，市民更需要資金周轉的靈活性，去應付不同突發情况及不時之需。政府是時候檢討現時各項辣招，又或為辣招制定「日落條款」。一來可協助市民靈活套現，二來可增加盤源供應，令樓價得以健康調整；三來亦有助盡快提振本港「疫後經濟」與樓市復蘇，一舉多得。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]