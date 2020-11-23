廖偉強：知識不可缺 入市看膽識

樓市大跌後，樓價逐漸回升之際，這時候就有大量買家願意入市，於是一舉推升樓價，甚至有不少人趕不及在相對低位入市而望門興嘆；這個時刻就會有買家或投資者對筆者說：「如果能再遇到蕭條期的時候，定會入市。」這番話，筆者多年來已聽過無數次。大家想想，今次疫情是前所未見的嚴峻，再加上之前的中美貿易戰及社會運動，樓價理應大幅急挫，但至今樓價仍與年初時相若，證明筆者在當時的預測應該是準確的，只是突如其來的疫情左右樓價上升，最終這個爆升料會延至2021年出現。

如果讀者認同筆者的預測，今天絕對是入市的好時機，雖然準買家仍有所憂慮，例如見到每天傳媒報道業主減價的個案，其實這些現象在任何市况都會出現，總有業主借機沽貨，亦總有買家趁低吸納，所以樓市總會有一定成交量。

筆者認為機會常有，至於能否成功入市，須要視乎投資者的知識及膽識，作為一個成功的房地產投資者，一定要熟悉各區物業的成交趨勢及價格，這就是掌握了知識，但更關鍵的入市條件是膽識，因為只有夠膽入市才是實際行動，否則一切盡是空談。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]