經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：疫苗突破利投資市場

【明報專訊】輝瑞透露，臨牀研究初步顯示，新冠病毒疫苗有效率逾90%，市場憧憬經濟很快全面重新啟動，舊經濟股份的美國道指連續上升兩日。納指的科技股遭到拋售，但股票仍是投資者重點，住宅樓市也是投資市場重要成員，亦會受惠。

新冠疫苗有成效，將會有助全球投資市場。落後的美國舊經濟股市當然會有追捧，但世界各個主要城市的住宅樓市，同樣亦會得益。

由於全球經濟前景欠佳，各國都要繼續採取超低息及量化寬鬆招數推動經濟。美國聯邦儲備局由主席鮑威爾及多個成員均表示，新冠疫情的反彈，會對美國經濟造成下滑風險，需要動用更多措施刺激經濟，避免經濟滑坡。其他國家像歐洲及日本亦要加把勁推動經濟，擺脫經濟下滑風險。

受到疫情打擊，全球股市今年3月曾經有大幅波動，但各主要城市樓價依然堅挺屹立不倒，部分城市更破頂再創歷史新高，反映樓市未被疫症造成太大打擊。現在疫苗有成效，樓價更上一層樓並非不可能，因為住屋的實用性比較黃金更高，每個人都有居住的需求。

全球樓市 可看高一線

然而目前世界經濟仍然疲弱，各國繼續需要使出超低息及量寬招數推動經濟。兩者均對限量供應的樓市有利。住宅物業又具有自用、收租及長線投資作用，對於不太諳熟投資技巧人士，也是比較容易理解的投資工具。假如疫苗確實有效以及盡快推出應用，將會是遏止疫情的正面信息，會有更多人感到前景明朗，有興趣加入投資物業這個遊戲。本港以至世界各地樓市，值得看高一線。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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