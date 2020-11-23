湯文亮：移民潮是物業代理吸盤手法

我話個代理完全廢噏，如果有5萬個單位要放盤出售，物業代理已經忙住鋤價，仲邊有閒情逸緻叫老友賣樓，所以絕對不會有5萬個住宅單位因為移民而賣樓。老友話很難證明，他唯有相信物業代理的說話，說到底他們有第一手資訊而我只是斷估。老友講得冇錯，不過，我斷估亦有理有據，5萬個住宅單位放售，即是最少有5萬個家庭要移民，以一個家庭有3個人計算，即是有15萬人移民，警方有一個部門可以話比大家知，究竟現在有沒有15萬人申請移民。

實質市場盤源不足

任何香港人要移民，移民到的國家是要香港移民攞一張「良民證」，而辦理良民證地方在灣仔警察總部14樓。根據警方資料，去年發出3萬多張良民證，但攞良民證的人不一定是移民，他們或者是回內地結婚，或者某一些香港行業需要良民證，例如我最近被一間大學邀請做校董，教育局亦要我去攞良民證，我估計七成攞良民證的人是用作移民，三成作其他用途，大約有2萬多人用作移民，大約8000個家庭，就算全部都有自住單位出售，數目亦只不過8000個，又何來5萬個單位因業主要移民而出售，所以這只是物業代理吸盤手法，由此反證市場盤源並不足夠，物業代理要想盡辦法增加盤源。不過又老實說，既然知道市場上盤源不足，若果有需要賣樓的話，時機又不是太差。

老友話我包拗頸，死都講番生，跟手連bye bye都唔講就離開，大約1小時後，老友來電話完全相信我講，移民潮只是物業代理吸盤手法，因為他剛剛行過物業代理行地舖，發現他的單位正在放盤，大大隻字寫住「移民急讓」。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]