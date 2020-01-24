曾淵滄：RCEP谷起航運股

美國出現了特朗普那樣一位可以隨時撕毁任何國際協議的總統，已經使到美國的信用「破產」，因為誰也不能保證將來美國會否再度出現另一個特朗普，甚至，2024年美國大選，特朗普隨時有可能成功回朝。今年的大選，特朗普的確僅以些微差距敗選，他的死忠支持者依然不會消失。特朗普的路線在國內依然有巨大的市場，因此，誰也不能否定特朗普東山再起的機會。

招商港理應同受惠

無論如何，RCEP的成立，一眾航運股全部成了熱炒股，中遠海控（1919）、中遠海運（0517）、東方海外（0316）全部破頂，海運興旺，相關股如中集（2039）、中集車輛（1839）也炒起，中集生產海運集裝箱，中集車輛生產集裝箱的拖車，稱之為半掛車。除了航運股之外，港口股應該也值得留意，不過，中國港口極多，港口股良莠不齊，選擇不易，最老牌及規模較大的招商局港口（0144）應該是較佳的選擇，在RCEP簽署前後股價升勢加快，展望應該不錯。

工業股資源股齊齊翻身

實際上，就算沒有RCEP，目前中國的出口也達到紀錄之高，原因是全世界都面對疫情的打擊，好些國家正在執行封城禁令，工廠停工，生活所需，就得依賴世界工廠中國，因此，內地工業股，特別是以出口為主的工業股都翻了身，創科實業（0669）是最佳例子，海爾電器（1169）也同樣是全球資金追捧的股票，工業生產的資源股如江西銅（0358）、中鋁（2600）也同樣有炒作的味道。

炒股不炒市 須與時並進

過去大半年，市場流行「炒股不炒市」這句話，不過，炒股也不是一成不變，而是要不斷地變，新經濟股，舊經濟股在不同的時間都有炒作的空間，今日所提的許多股份，都是今年初冷門的舊經濟股，而隨着中國疫情受到控制，RCEP的出現，疫苗的研發，舊經濟股份也開始翻身，不過不是全面翻身，理由是至今為止，環顧全球各地，也只有中國大陸疫情受控，因此，仍然有許多舊經濟股股價大落後，擺在眼前的選擇的確很多，可以選擇撈底，買股價依然低殘的舊經濟股，也可以買股價大翻身的舊經濟股，或者，依然可以繼續支持新經濟股，而新經濟股在上升多時之後，目前也正在整固，股價輕輕回落。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]