王弼：錢定義已變 食糊享受為上

其實有追看本欄的讀者都知道，我雖然也推介過一些科技股例如微軟、VISA、MasterCard和PayPal等，但更多着筆的是傳統股，因為說到底，無論是科技股還是傳統股，王弼選股還是基於其估值，而大多數熱炒的科技股例如Zoom和特斯拉等，是炒夢想多於估值，而且王弼甚少在投資股票上玩即日鮮（指數期權則例外），因此沒太多參與這些熱炒科技股的活動。不過話說回頭，有夢想並非壞事，我並不反對讀者參與炒賣這些夢幻股票，正如去澳門賭場也有人贏錢，只要明白當中風險便行。

科技股炒夢想多於估值

正因為手頭有不少傳統股，包括香港的一些老牌藍籌，今次的再膨脹交易，我當然受惠，一些股票更在疫苗的利好消息以外有驚喜，例如長和（0001）賣塔，回籠600億元，就令股價於短短一個月上升近三成。因此當有人問王弼XLE應不應該食糊時，如果你手頭上有不少受惠於疫苗消息的傳統股，升幅可觀，確實應該套現。

「套現後又投資什麼呢？」這是不少進取投資者的疑問，但王弼目睹今次疫情爆發，和各國政府處理疫情的手法，認為金錢的定義已經被悄悄的改變了。相信許多讀者都會認同，疫情令世界發生巨變，覆水難收，不會跟以前一樣，不過我相信許多人低估了未來世界改變的程度。

出外旅行難像以往方便

有朋友跟我呻，以前因為工作繁忙，孩子又小，帶他們旅行比上班更辛苦，所以不太喜歡旅行，但自疫情爆發，全球鎖國封城，想去旅行都不行，他跟我說，如果疫情過後，世界恢復正常，他會帶家人多去旅行。但我估計，就算疫情會過去，各國政府的排外情緒不會消失，有些事情，只是不宣之於口罷了。無論新冠病毒是否生化武器，作為政治人物，最好就是把病毒帶來破壞的責任，推給外國人，就算許多國家為了錢，要重新開放旅遊業，也會把旅遊的門檻大大提高，例如嚴格執行旅客出發前須驗身，出示有效的健康證明書，並要在離境前72小時發出等等，這會大大提高旅遊成本，更麻煩的是一家大小去旅行，事前要帶小孩驗身，這就不是單單錢可以解決的問題，可以想像整個準備過程非常掃興，這種玩法，實在跟以前任性起來，失驚無神飛到台北吃懷石料理不可同日而語。

政府監控人民 積重難返

就算是不出國，各國政府對人民加強控制的習慣已積重難返，例如連澳洲這種所謂民主國家，也隨意執行宵禁和圈地限制人民的活動範圍，對被政府定義為不必要的活動嚴格禁止，例如和鄰居打麻將，只要麻將腳不屬同一家庭，就被視為非法，警察可以隨時拉人，可以想像，許多其他的娛樂，就是有錢也無福消受，慢慢的，因為政府的規矩愈來愈多，錢就會「糧票化」，即除了金錢，你還得符合政府一些要求，才可以享受某些服務，這已不是極權國家的獨有現象。錢的定義又一次溫水煮蛙的被改變，所以趁着金錢的定義還未被大幅修訂，把賺錢的股票套現，快快享受炒股勞碌所得的份，才是上策。說到底，花掉的錢才是真正屬於你的！

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]