何濼生：全球化不可能逆轉

誠然，全球化帶來了競爭，熾熱的競爭使不少工作機會流失。以前做個工廠工人都可以生活得很愜意。但這些安定而相對富足的好日子早已一去不返。但全球化的巨輪不可能倒退。推動全球化的力量有二。一是科技；二是市場，包括產品和要素市場。資訊科技和運輸物流等科技，大大提升了國際間分工合作的可能；市場的吸引力亦非比尋常。商家總會找尋價廉效高的勞動市場，和需求高並有增長的銷貨市場。

中美各行各路不可行

因此，特朗普呼籲美國要跟中國「各行各路不相往來」（decoupling）肯定不可能奏效。我曾預告美國極度打壓中國企業的路不會行得很遠。果然，最近高通就獲批向華為供貨，銷售非5G的晶片。近日特朗普「臨別秋波」，再宣布禁止美國資金投資31家被指與解放軍有關連的中國企業，包括三大電訊商中電信、中聯通及中移動的母公司，與中海外母企中國建築集團等，企圖給拜登政府留下更多decoupling的既成事實。特朗普聲稱這是為了保護美國投資者，避免為中國解放軍和中共情報部門提供資金。

其實這種說法很難講得通。多年來中國向波音已買入了逾兩千架波音飛機。眾所周知，波音公司的收入中約三成來自國防產品，2019年達274億美元。中國向波音買飛機，是不是間接養肥了美國的國防工業？按特朗普的邏輯，中國永遠不能買波音客機。

特朗普長期指華為跟解放軍關係密切，不是純正的民企。我剛讀到一篇文章，發現於2003年美國摩托羅拉公司和華為曾達成協議，全面收購華為。最後交易告吹只因2004年上任的CEO反對！該事件清楚突出了華為「民企」的本質！

今天政客玩政治再不講道理不講科學。但是，否定地球繞着太陽運行不會改變事實。全球化不可能逆轉。今年首6個月美國往華投資以人民幣計增加了6%；首9個月往華外資以美元計較上年增加了2.5%，而單9月計更增加了25%。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員

[何濼生 濼觀天下]