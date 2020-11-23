何國良：2021年展望——投資東移

亞洲簽訂RCEP 打破舊經濟體約束

不過，筆者總會想起，當疫苗消息在那邊廂炒得熱哄哄時，其實在疫苗研發中，這邊廂，中國相關企業亦有三、四家正在做臨牀研究，在未來的一段時間，會否能夠看到他們的一些臨牀數據呢？如果出來的結果亦符合預期的話，又能否因而掀起新一次的市場震撼呢？

其實在亞太區，也有另一宗大事剛發生。中國與日本、新西蘭、緬甸等14個國家，經過了長達8年的談判，終於落實簽署名為《區域全面經濟伙伴關係協定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP）的協議。由於成員國佔全球GDP總和近三分之一（26萬億美元），同時，以人口計算，協定區內人口亦達22億人，亦佔全球人口三分之一，可說是史上其中一份重要貿易協定。協議涵蓋議題以貨品交易、服務、投資、經濟與技術合作為主，其目的是長遠降低關稅，成員國間相互開放市場，促進經濟增長。由於這些影響比較長遠，亞太市場並沒有因協議的簽署而熱鬧起來。不過，筆者認為，這協議打破了舊有經濟體如G7對新興市場的約束，成就了一份更切合東盟國家等新興市場發展需要的新安排，有利區內長遠發展，為全球發展東移這個大趨勢加了一把勁。

回到2021年的市場展望。上周，我們討論到全球經濟有望從2020年這個低谷中慢慢爬出來，而復蘇的速度取決於各國能否同步將疫情控制住。假設這個想法成立，而你就是負責處理全球資產配置的專員，面對如此經濟格局，你將如何將手頭上的資產於分配於全球呢？

資金11月起持續進入亞太區

縱使單純以數字看，西方市場有機會在寒冬過後，出現較大幅度的經濟恢復，但如果將目光拉長，經濟持續增長，亞太區特別是中國，因為整體疫情關係而出現的結構影響較小，將呈現出具質素的動力。因此，投資自西向東移的現象，將會在2021年，甚至未來數年持續出現。在近期，我們亦留意到，資金進入亞太市區的現象由11月起持續出現，這跟海外資金在近年持續利用互聯互通機制進入A股巿場亦屬於同一趨勢。美國市場將迎接新的管治班子，蜜月期過後，相信市場會體會到跟之前四年不一樣的市場管理風格，屆時，這改變有機會成為資金東移的催化劑，是2021年投資部署要注意的一個特點。

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[何國良 基金看世界]