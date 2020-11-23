周顯：疫後想到海參崴威威

瑞信在上周二公布了分析報告，指出這股票還有90%的潛在升幅，目標價是1.8元。有些朋友因為看我的專欄，買了這股票，賺了不少錢，因此游說我，必須要把這寫出來，好比馬報把貼中的頭馬用紅筆大大的圈出來，行內專業術語稱為「威水版」。

根據瑞信的報告，凱升的大股東是太陽城，也即是全世界最大的疊碼公司，控有凱升75%的控股權，由它來經營海參崴賭場，有着無可匹敵的優勢。

賭場消費90年代東莞價

再者，凱升享有在該地賭場的永久經營權，不像澳門，須要定期續牌，而且博彩稅只有2%，相比起澳門的39%，是大大的有利，因此可以做到70%的疊碼佣，相比起澳門的42.5%疊碼佣，當更能吸引賭客。

另外一個因素，是當地的人工低，非但可有效的減低經營成本，賭客的玩樂成本也低，一名去過的朋友笑說﹕「咪1990年代的東莞價錢囉！」

讀過中國近代史的人都知道，海參崴是俄羅斯在最東方的不凍港，向來是俄、中、日、韓4國人民的聚集地，在那裏的玩樂，包括了騎馬、滑雪、打獵等等高尚人士的玩意……明年疫情好番，我都好想去！

[周顯 投資二三事]