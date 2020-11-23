摩根大通亞洲：科技指數輪證登場 投資者入門須知

恒生科指輪證與廣為市場熟悉的恒指牛熊證及窩輪的運作一樣，由於發行商以相關期貨作對冲，故恒生科指窩輪及牛熊證的即市價格走勢，是反映恒生科指期貨的變化。還有一點要注意的是，與恒指牛熊證一樣，當觸發收回機制時，恒生科指牛熊證是根據指數現貨價來計算的。投資者可簡單記下此要點「跳動跟期貨，收回跟現貨」，避免混淆。

首日登場的牛證收回價由6500點至7976點，熊證收回區選擇則介乎8000點至9000點之間。投資者選擇牛熊證時，宜留意科指本身的走勢相較恒指波動，科指3個月歷史波幅約40%，遠較同期恒指的約17%，故其收回風險或相對較高。

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