何啟聰：業績後急升 網易購28459

港股維持在高位整固格局，市場憂慮外圍疫情反彈，但對疫苗亦具憧憬，向上觀望挑戰26800點水平的機會，26000點或已漸建支持。新經濟股回穩下，恒生科指或觀望能否重上並企穩8000點大關。

落後的新經濟股網易（9999）季績較市場預期理想，上周五顯著向好，重上140元關口後，高位曾急升逾6%至143元，收市升逾半成。向上觀望上試一個月高位146.6元的機會，支持參考135元水平。觀望升勢持續，看好可考慮網易認購證28459，行使價160.98元，21年03月到期，實際槓桿約6.6倍。相反看淡可留意網易認沽證25371，行使價139.9元，21年03月到期，實際槓桿約4.8倍。

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瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]