經濟
何啟聰

投資策略

何啟聰：業績後急升 網易購28459

【明報專訊】港股上周五止跌回穩，恒指高位曾反彈逾200點，一度重上26500點水平，收市升幅收窄至不足100點。恒指科技指數周五高位曾重上8000點大關，收市升近100點，但差3點才重上8000點以上收市。

港股維持在高位整固格局，市場憂慮外圍疫情反彈，但對疫苗亦具憧憬，向上觀望挑戰26800點水平的機會，26000點或已漸建支持。新經濟股回穩下，恒生科指或觀望能否重上並企穩8000點大關。

落後的新經濟股網易（9999）季績較市場預期理想，上周五顯著向好，重上140元關口後，高位曾急升逾6%至143元，收市升逾半成。向上觀望上試一個月高位146.6元的機會，支持參考135元水平。觀望升勢持續，看好可考慮網易認購證28459，行使價160.98元，21年03月到期，實際槓桿約6.6倍。相反看淡可留意網易認沽證25371，行使價139.9元，21年03月到期，實際槓桿約4.8倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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