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劉思明：太航雙概念看俏

【明報專訊】恒指國指上周繼續在高位拉鋸，中小型股卻火熱，舊經濟概念依然焦點，前周航空、能源備受追捧，上周輪到金屬礦石、航運物流接力。太平洋航運(2343)集合商品、航運兩大概念，現水平具值博率，可以留意。

恒指上周緩升至26618點，見4個半月高位回順，收報26451點，全周升294點或1.13%；全周高低波幅進一步收窄427點。

國指的調整持續，周三反彈後回軟，全周僅升8點。大市上周日均成交1374億元，略高於60天平均，交投平穩。

中線趨勢保持向好

短線趨勢寬度顯示調整溫和，中線保持強勢。恒指國指成分股高於10天線比例，由前周約八成的高位回落，周五降至五成的強弱分界線；高於20天線、50天線比保持約八成水平。股份高位爭持，10天線攀升，導致部分成分股失守10天線，但大部分高企20天線及50天線之上，保持中線向好趨勢。

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率44比56，升逾3%佔上升股份逾三成，跌逾3%佔不足一成。

近4日大市升跌比維持在四六比的拉鋸狀態，升逾3%佔約兩成或以上，跌逾3%佔約一成，買盤動力明顯較強。

全周計，升跌比68比32，普遍上升。恒生綜合大型股上周升0.95%，中型股及小型股指數分別升2.63%、3.21%，中小型股表現強勁。

內房物管跌近3% 表現最差

本報數據庫追蹤的30個行業，只有兩成下跌，內房及物管跌近3%表現最差，中資電力、燃氣供應、基建及建材跌約1%、2%，行業沒有明顯沽壓。上升行業中，有兩成半的升幅超過半成，金屬及礦石、航運物流升約9%，汽車及相關升逾8%。前周大漲半成的航空及相關、能源及相關，上周分別升6%及3%。

金屬礦石、航運物流除了屢創新高中遠海控（1919）、海豐（1308）、紫金（2899）再大漲尋頂；跟隨的中外運（0598）、五礦資源（1208）、江西銅（0358）也繼續大漲。

五礦資源後勁最強，惟料3元關口阻力不輕，不易一舉突破，不妨候回吐於2.7元以下吸納，博中線向上突破；止蝕位放在2.4元。

短線料可上試1.5元

若要追落後，不妨留意太平洋航運。該公司為乾散貨航運商，今年第3季貨船收入已見改善，主要受到內地乾散貨進口回升及全球穀物強勁的貿易量帶動；隨着船隊淨增長放緩，貨船供應減少，加上商品需求活動增加，乾散貨貨運有望逐步提升。

走勢上，近兩個月太平洋航運向上受制於1.3元阻力，上周五企穩收市，初現突破，短線料可上試1.5元，倘低收10天線可先止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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