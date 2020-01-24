金子：比亞迪強勢 購證留意15592

匯豐衍生工具發表報告指，投資者宜留意手持窩輪產品的到期時間，舉例說，今年尾到期的產品已變為短期，如果行使機會相對變得較低的話，可考慮轉倉至明年初到期之產品，以增加行使機會。認為波幅有機會續跌的話，欲減低波幅對價格的影響之投資者亦可考慮以牛熊證作部署，特別是本季獲准發行的一些焦點個股牛熊證，如比亞迪（1211）、京東（9618）及網易（9999）等。

早前國務院發布「新能源汽車產業發展規劃」之後，日前國務院又發布穩定及擴大汽車消費政策，目標以農村汽車市場為主，反映中央政府繼續以推動汽車銷售支持內地經濟增長，及鼓勵新能源汽車發展以減低環境污染問題。其中本欄推介吉利汽車購證（16418）累積一定升幅，而近期比亞迪（1211）屬強勢股，而其突破200元阻力後，即回調作整固，大家可以貼近其20天線小注吸納，購證可以留意15592作為中線部署。

[金子 窩輪攻略]